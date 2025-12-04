Feltárult a döglött akta: 28 év után sikerült felgöngyölíteni a robbantásos merénylet hátterét

1997 augusztusában Molnár Péter egykori bokszoló, biztonsági ember, a veszprémi éjszakai élet ismert arca alatt felrobbant az autója Balatonalmádinál. A férfi a helyszínen meghalt, barátja, Németh Krisztián pedig csodával határos módon túlélte a leszámolást – ismertette a döglött ügy kapcsán a Hír Tv Riasztás című műsorában Kisléghi-Nagy Rudolf műsorvezető.

A leszámolás előre kitervelt volt

Fotó: YouTube

A döglött ügy éveken át mozdulatlannak tűnt, a szereplők hallgattak, sokan eltűntek, mások a rácsok mögött kötöttek ki, és ez végül mindent megváltoztatott, ugyanis a fogvatartottak elkezdtek beszélni. A döntő lökést B. Ferenc beismerése adta, aki vallomásában elmondta, hogy T. Tibor és B. László megbízásából helyezett el robbanószerkezetet Molnár autóján.

A leszámolás részletei napvilágra kerültek

Hat gyanúsított közül hármat nemrég fogtak el, a többiek más bűncselekmények miatt börtönben voltak és talán ezért is eredt meg a nyelvük. A nyomozók aztán mozaikról mozaikra rakták össze a történetet a sikertelen lelövéstől a Szlovákiából beszerzett robbanóanyagig.

A merénylet túlélője ma is nehezen beszél a történtekről. Elmondása szerint ő is sokáig hitt abban, hogy más alvilági körök állnak a leszámolás mögött.

Most közel három évtized után úgy tűnik, hogy a kilencvenes évek egyik legsötétebb ügye végre lezárulhat. A nyomozás és a döglött akta részleteit itt tekinteti meg: