Fiatalok buliztak a lakásban, ahonnan lezuhant a kőerkély egy darabja

Hajszálon múlt a tragédia. A hétvégén lezuhant egy kőerkély egy része a Dohány utcában, és csak a szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg. Egy szakember szerint az ilyen szerkezeti hibák gyakran előre nem láthatók, az anyagfáradás évtizedek alatt, „csendben” zajlik, majd egyszer csak megadja magát az anyag. A Blikk bejutott a lakásba, ahonnan leesett a kődarab.
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával indítottak eljárást a budapesti rendőrök ismeretlen tettes ellen amiatt, ami a napokban a VII. kerületi Dohány utcában történt. Ahogy mi is megírtuk, a 16–18-as szám alatt álló épület homlokzatáról lezuhant a kőerkély egy darabja és betörte egy Volkswagen Passat hátsó ablakát. A kocsiban nem ült senki. A legfelső emeltről esett le az elem. 

Lezuhant egy kőkorlát darabja a Dohány utcában
Lezuhant egy kőkorlát darabja a Dohány utcában
Fotó: Blikk

A mai Dohány utca 16. szám alatt állt hajdan az 1838-as nagy árvíz után újjáépült Schiller-ház – egy különleges helyszín, amely egyszerre őrzi Petőfi Sándor első házaséveinek emlékét, és azt a pillanatot, amikor a márciusi ifjak innen indultak a Pilvaxba, történelmet írni. Most a kődarab miatt került a címlapokra, csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia.

A Blikk stábja hétfő délelőtt járta be a helyszínt, a videójukat ide kattintva láthatja. A negyedik emeleti lakásban épp takarítottak, amikor odaértek. A ház lakói szerint hétvégére fiatalok bérelték ki, 

akik éppen a teraszon voltak akkor, amikor a szerkezet leomlott. 

A rendőrségi jegyzőkönyv felvétele után gyorsan elhagyták a lakást szétdobált ágyneműt és üres üvegeket hagyva maguk után. Biztonsági okokból a katasztrófavédelem szakemberei leszedték az erkély korlátját, így most oda nem lehet kilépni.

Az egyik szomszéd, Szirmay Zoltán a saját kezével emelte ki a leszakadt betonkorlát darabját abból az autóból, amelynek hátsó szélvédőjét az elem betörte a társasház előtt. Különös iróniája a helyzetnek, hogy a férfi épületszerkezeti szakértőként dolgozik.

A közös képviselő a baleset utáni reggelen már megkért, hogy írjak egy szakvéleményt arról, hogy mi is történt. Ezt az épület 1905-ben épült. Azóta nem sokat javult az állapota. Bár voltak karbantartások, ez egy olyasfajta hiba, ami nem látszik. Van rálátásom a Budapest belvárosi társasházakra, ilyen épületekkel foglalkozom. Műemlék épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása terén komoly múltunk van. Sajnos azt kell mondanom, hogy nagyon sok esetben csak akkor kerülnek elő a javításhoz szükséges források, ha valaki bevásárolja magát"

 – mondta a szakember a Blikknek, hozzátéve ő tart attól, hogy ezekről a régi házakról bármikor a nyakunkba eshet egy kődarab. 

Egy balerina megsérült, amikor lezuhant a törmelék a Jókai utcán 

2022. június 27-én Tóth Nikolett a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott, amikor súlyos baleset érte. A Jókai utcai házomlásban leomló törmelék maga alá temette. Sokáig küzdöttek az életéért, amit végül sikerült megmenteni, de a régi életét már nem kaphatta vissza. Ma kerekesszékben ül és nagy fájdalmak gyötrik, sőt, romlott az állapota. Azóta már kártérítést is megítéltek neki. Részletekért kattintson ide.

 

