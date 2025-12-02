Fiatalok buliztak a lakásban, ahonnan lezuhant a kőerkély egy darabja

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával indítottak eljárást a budapesti rendőrök ismeretlen tettes ellen amiatt, ami a napokban a VII. kerületi Dohány utcában történt. Ahogy mi is megírtuk, a 16–18-as szám alatt álló épület homlokzatáról lezuhant a kőerkély egy darabja és betörte egy Volkswagen Passat hátsó ablakát. A kocsiban nem ült senki. A legfelső emeltről esett le az elem.

Lezuhant egy kőkorlát darabja a Dohány utcában

Fotó: Blikk

A mai Dohány utca 16. szám alatt állt hajdan az 1838-as nagy árvíz után újjáépült Schiller-ház – egy különleges helyszín, amely egyszerre őrzi Petőfi Sándor első házaséveinek emlékét, és azt a pillanatot, amikor a márciusi ifjak innen indultak a Pilvaxba, történelmet írni. Most a kődarab miatt került a címlapokra, csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia.

A Blikk stábja hétfő délelőtt járta be a helyszínt, a videójukat ide kattintva láthatja. A negyedik emeleti lakásban épp takarítottak, amikor odaértek. A ház lakói szerint hétvégére fiatalok bérelték ki,

akik éppen a teraszon voltak akkor, amikor a szerkezet leomlott.

A rendőrségi jegyzőkönyv felvétele után gyorsan elhagyták a lakást szétdobált ágyneműt és üres üvegeket hagyva maguk után. Biztonsági okokból a katasztrófavédelem szakemberei leszedték az erkély korlátját, így most oda nem lehet kilépni.

Az egyik szomszéd, Szirmay Zoltán a saját kezével emelte ki a leszakadt betonkorlát darabját abból az autóból, amelynek hátsó szélvédőjét az elem betörte a társasház előtt. Különös iróniája a helyzetnek, hogy a férfi épületszerkezeti szakértőként dolgozik.

A közös képviselő a baleset utáni reggelen már megkért, hogy írjak egy szakvéleményt arról, hogy mi is történt. Ezt az épület 1905-ben épült. Azóta nem sokat javult az állapota. Bár voltak karbantartások, ez egy olyasfajta hiba, ami nem látszik. Van rálátásom a Budapest belvárosi társasházakra, ilyen épületekkel foglalkozom. Műemlék épületek hasznosítása, felújítása, átalakítása terén komoly múltunk van. Sajnos azt kell mondanom, hogy nagyon sok esetben csak akkor kerülnek elő a javításhoz szükséges források, ha valaki bevásárolja magát"

– mondta a szakember a Blikknek, hozzátéve ő tart attól, hogy ezekről a régi házakról bármikor a nyakunkba eshet egy kődarab.