Elképesztő! Lezuhant egy kőkorlát a Dohány utcában – videó

November 30-án egy több tízkilós kőkorlátdarab lezuhant a budapesti, VII. kerületi Dohány utcában. A 16–18-as szám alatt álló épület homlokzatáról származó elem betörte egy Volkswagen Passat hátsó ablakát — írta meg a Blikk. A kocsiban nem ült senki. Nyomoznak az ügyben a budapesti rendőrök.

Lezuhant egy kődarab a Dohány utcában egy parkoló autóra, a rendőrök szerint nem magától esett le Fotó: Kovács Noémi/Pexels.com

Azt már sikerült kideríteniük, hogy 21 óra 20 perc körül egy férfi az erkély kőkorlátjának támaszkodott. Ekkor törhetett le a díszítőelem, amely az alatta parkoló autóra zuhant.

Az ügyben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával indított eljárást a rendőrség ismeretlen elkövető ellen.

A katasztrófavédők elvitték az erkély sérült korlátrészét, és leszerelték az erkélyajtó kilincsét, hogy senki se tudjon kimenni.

Az esetről készült videó felkerült az erzsébetvárosi Facebook-csoportba:

