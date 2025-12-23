Meggyilkoltak egy kutyát Ercsiben

November 18-án olyan dolog történt Ercsiben, amire nincs racionális magyarázat. A Kutyasegély-szolgálat Alapítvány Shíva menedékhelyére betört valaki és szándékosan megmérgezte Liont, az egyik ott élő kutyát. A gyanú a kutyagyilkos megrongálta a telek kerítését, így jutott be a menhely területére, majd célzottan Lion kenneljéhez ment, és végzett vele – írja a Borsonline.hu.

Léna és Lion esete után kamerákkal védik az állatokat

Fotó: Wegera a kommunikátor Facebook-oldala

Lion a második kutya, akit megmérgeztek

Lionnak a menhely az újrakezdést jelentette. Egy második esélyt, amelyet valaki tudatosan és kegyetlenül elvett tőle. Ráadásul nem egyedi esetről van szó. November elején a menhely másik kutyáját, Lénát – a „nagy macinak” becézett ebet – is megmérgezték. Két állat, két kioltott élet, értelmetlen brutalitással.

Mi visz rá valakit arra, hogy egy olyan helyre hatoljon be, ahol nap mint nap az állatok életéért, gyógyulásáért, második esélyéért dolgoznak?"

– tette fel a kérdést a menhely vezetője.

Erre nincs magyarázat és nincs mentség."

A dolgozók és önkéntesek a történtek ellenére sem adják fel: folytatják a munkát azokért az állatokért, akik nem tudják megvédeni magukat. A menedékhely sorsát Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is figyelemmel kíséri.

Tavaly egy példaértékű összefogásnak köszönhetően mintegy 18 ezer ember adománya érkezett az alapítványhoz, amelyből egy melegedőt alakítottak ki.

Az új létesítmény biztonságos és komfortos környezetet biztosít a gyógyuló állatok számára.

Kamerarendszer védi a menhelyet

A közelmúltbeli incidensek után a Kutyasegélyszolgálat Alapítvány telephelyén biztonsági kamerarendszert telepítettek. A rendszert az ASURA cég szerelte fel, akik közleményükben hangsúlyozták, hogy számukra a biztonság nem pusztán üzleti kérdés, hanem felelősség és emberi érték.

Tudjuk, hogy a technológia életet menthet – ebben az esetben szó szerint. Nem minden a pénzről szól: amikor lehetőségünk van segíteni, megtesszük"

– írták.