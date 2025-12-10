Borsot szórtak maguk után a betörők és ez nem egy főzőműsor kelléke volt

Hírlevél
Három személy előre kifizetett egy bérelt apartmant, majd borsszórással próbálták eltüntetni a 11 ezer euró eltűnését. A lopás módszere látványos volt ugyan, de a sikere annál kisebb
2022 júliusában három barát kibérelt egy keszthelyi apartmant, majd betöretek a Privát feliratú kulcsra zárt szobába, ami a tulajdonos ügyvédi irodája volt. Kutakodásuk során 11 ezer euró készpénzt találtak, ami megközelítőleg 4,6 millió forint. Ezt szétosztották egymás között, majd távozásuk előtt megfűszerezték a lopás cselekedetét és ez okozta a vesztüket is – írta a Zaol.hu.

Nem mindennapi lopás ügyét tárgyalták
Nem mindennapi lopás ügyét tárgyalták
Fotó: Pixabay

Egy kis csavar lopás részleteiben

A történet úgy végződött, mint egy kabaréjelenet, ugyanis a három elkövető azt eszelte ki, hogy borsot szórnak szét a tett helyszínen, hogy ezzel majd eltüntetik a nyomaikat. A konyhakerti fűszer azonban erre nem volt képes és a nyomozóknak bőven maradt így is bizonyíték a tolvajok után.

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint december 10-én tartják az elsőfokú tárgyalást, ahol az ügyvédek perbeszéde és az ítélet is megszülethet.

Hogy a borsszemek után mennyire csípős döntés születhet, az hamarosan kiderül.

Az elképesztő bűncselekményekből tényleg nincs hiány. Egy férfi például gyémántokkal kirakott milliókat érő dísztojást lopott el egy ékszerüzletből, de még a helyszínen gyorsan lenyelte azt, a rendőrök így is elfogták. Folyamatos megfigyelés alatt hat napot vártak a hatóságok, amíg a kincs átment a férfi szervezetén, majd alapos tisztogatás után visszakerült jogos tulajdonosához.

 

