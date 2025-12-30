Nagyon laza lopás: az elkötött autóban talált pénzből reggelizett és fürdőzött a vezsenyi férfi

Szinte filmbe illő jelenetek játszódtak le december 29-én Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Ahogy a Blikk írja, egy férfi lopás miatt dobbantott, de nem sietett, nyugodtan megreggelizett, megtankolt, végül pedig fürdőzni indult.

Autólopás: nem semmi, ahogy lereagálta a tolvaj a „feszültséget”

Fotó: Illusztráció/Kashif Afridi/Unsplash

Lopás egy pillanat alatt

A sértett elmondta, hogy járművét mindössze néhány pillanatra hagyta járó motorral a háza előtt Vezsenyen. Mire visszatért, az autó eltűnt. A kocsiban benne maradtak a személyes iratai, bankkártyái és készpénze is. A bejelentő egy helyi haragosára gyanakodott.

A rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították az elkövetőt, majd azonnal keresni kezdték a járművet és a vezsenyi lakost. Rövid időn belül rábukkantak az 54 éves férfira egy tiszakécskei fürdőben.

Kiderült, hogy az autóban talált mintegy 100 ezer forintból előbb megtankolta a járművet, majd reggelizett, végül ebből vásárolta meg a fürdőbelépőt is. Mielőtt bement a fürdőbe, elmondása szerint azért, hogy az autót ne lopják el, az indítókulcsot és a leszerelt rendszámot Tiszakécskén elrejtette.

A rendőrök az előállított férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd kétrendbeli lopás, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A lopott gépkocsit időközben megtalálták, és visszaadták a tulajdonosának. A férfi jelenleg őrizetben várja a bíróság döntését.

Kiderült, miért lopják el villámgyorsan a kocsinkat az autótolvajok – videó

