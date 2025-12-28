Karácsonykor loptak egy kisfiú sírjáról, meggyalázták a gyászoló szülők fájdalmát

Elképesztő lopásról adott hírt a Bors. A 15 évesen elhunyt Dominik sírja minden ünnepen különleges díszítést kap, most karácsony előtt egy téli falu makettjét helyezte ide családja. Egy tolvaj azonban az elmúlt napokban több tárgyat is ellopott a sírról. A gyászoló anya a közösségi médiában üzent a tettesnek.

Így nézett ki az ünnepek előtt Dominik sírja. A fiú gyászoló édesanyja teljesen kikelt magából a lopás miatt

Fotó: Facebook

Lopás a temetőben

A fiatallal két évvel ezelőtt történt egy végzetes tragédia: asztmarohamot kapott korcsolyázás közben, és az életét már nem tudták megmenteni. A család azóta sem tudta feldolgozni a halálesetet. Karácsonykor, amikor meglátogatták Dominik sírját, észrevették, hogy több kihelyezett tárgy is hiányzik.

Egy Grincs-szobor, egy Xbox-joystick, és egy dekorációs, világító gyertya ”

– sorolta az édesanya, hogy mi hiányzik a sír mellől. Hozzátette: mindez semmiség annak, aki nem tisztel semmit és senkit, de számára ezek a kedvenc játékok, emlékek lenyomatai voltak.

Sokáig szerencsésnek mondtam magam, mert más gyászolóktól már halottam, hogy „eltűnt ez, eltűnt az” szeretteik sírkövéről, és én csak hallgattam, együttéreztem, felháborodtam, bár nálunk még nem történt meg...de most igen”.

Dominik két éve, 15 évesen egy asztmaroham következtében hunyt el

Fotó: Bors

Az anya üzent a tolvajnak is:

Amikor elvetted, akkor meggyaláztad, nem a sírt, hanem az embert, a szeretetet, és a gyászoló szülők fájdalmát. Ott álltál egy név fölött, egy születési és egy halálozási dátum előtt, egy gyermek életének teljes hosszán. Egy élet maradványai fölé nyúltál és te mégis elvetted. Ez nem lopás! Ez aljasság! Ez morális rothadás! Ez az a szint, ahonnan már nincs mentség! Aki éhes, az kér, aki szegény, támogatást szeretne, és aki bajban van, az segítséget keres. De aki sírról lop, az nem rászoruló, az romlott, és szándékosan választja a legalját. Ha van benned még bármi, ami emberi, akkor vidd vissza és többé ne nyúlj oda, ahol egy gyermek neve van kőbe vésve!

Kovács Nikolett, Dominik édesanyja létrehozta a Hazatért Angyalok elnevezésű Facebook-csoportot, aminek már több mint háromezer tagja van, és rengeteg gyászoló szülőnek ad erőt.

