Négy nő fényes nappal rabolt le egy budai cipőboltot – felismeri őket?

A négy nő november 3-án 11 óra 13 perc és 11 óra 19 perc között egy II. kerületi áruház egyik üzletéből 16 pár cipőt tulajdonított el. A lopással összesen közel félmillió forint kárt okoztak az üzletnek – adta hírül a Police.hu.

6 perc alatt 16 pár cipő a jól szervezett lopás eredménye Fotó: Police.hu

Kamerafelvétel készült a lopás feltételezett elkövetőiről

A biztonsági kamerák felvételtei alapján a rendőrség részletes személyleírást tett közzé:

Az első keresett személy 25-30 év körüli, 160-165 centiméter magas, átlagos testalkatú nő, akinek hosszú, barna haja van. A bűncselekmény idején fekete sapkát, fekete bőrdzsekit, fekete szoknyát és fekete cipőt viselt, vállán pedig egy kis fekete-fehér színű bőrtáska volt.

A második nő szintén 25-30 év körüli, vékony testalkatú, haja fekete. Ruházata fekete baseballsapkából, fekete kapucnis kabátból, szürke szoknyából és fekete sportcipőből állt. Kiegészítőként a bal csuklóján szürke karórát, a jobb csuklóján fekete karkötőt viselt. A vállán egy piros-barna-fehér táskát hordott, kezében pedig egy rózsaszín-kék szatyor volt.

A harmadik elkövető 25-30 év körüli, 160-165 cm magas, hosszú, kissé melírozott hajú nő. Az ő ruházata bőrdzseki, fekete szoknya és fekete cipő volt, a vállán egy fehér bőrtáskát hordott.

A negyedik társuk szintén 25-30 év körüli, 160-165 centiméter magas, hosszú, fekete hajú nő. Fekete sapkában, fekete kabátban, barna és fehér mintás szoknyában, valamint fekete-fehér cipőben volt. A vállán fekete bőrtáskát vitt, kezében pedig egy fekete-fehér nejlonszatyrot tartott.

A rendőrség kéri, hogy aki a felvételen látható nőket felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik – akár névtelensége megőrzése mellett – tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

