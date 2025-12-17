Két balfék 36 darab lőszerrel szerencsétlenkedett, két év börtön lett a jutalmuk

A bíróság tárgyalás mellőzésével, december 11-én hozott büntetővégzést – közölte december 17-én a Debreceni Törvényszék. Lőszerrel visszaélésben mondta ki bűnösnek a Debreceni Járásbíróság azt a két balmazújvárosi férfit, akik lopott vadásztöltényeket rejtegettek otthon. A vígjátékba illő eset főbb mozzanatait a Haon.hu osztotta meg. A bíróság a vádlottakat bűnösnek találta, ezért két év börtönbüntetésre ítélte őket, amelynek végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztette. A lefoglalt 36 darab vadásztöltényt elkobozták.

Fotó: Illusztráció (Tima Miroshnichenko/Pexels)

Lőszert loptak, majd annak kínálták eladásra, akitől ellopták

A büntetővégzés szerint az elsőrendű vádlott 2024 decemberének elején egy balmazújvárosi panzió nyitott kapuján keresztül jutott be az épületbe, ahol a lépcsőn elhelyezett kartondobozt magával vitte.

A dobozban 36 darab lőszer volt, amelyeket hazavitt, majd az ágyneműtartóban rejtett el.

Néhány nappal később a férfi találkozott egy ismerősével, akinek elmondta, hogy lőszereket lopott, de nem tud velük mit kezdeni. A két férfi ezután együtt ment vissza a házba, ahol az elsőrendű vádlott a lőszereket egy átlátszó, műanyag nyalókás dobozba tette, majd átadta társának.

A másodrendű vádlott a dobozt hazavitte, majd 2025. január 5-én Balmazújvárosban az utcán összefutott egy ismerősével,

akiről úgy tudta, hogy vadász. Csak azt nem tudta, hogy a cimborája pont tőle lopta el a lőszereket.

Ekkor felajánlotta neki a lopott holmit, amelyeket a férfi azzal a céllal vett át, hogy leadja a hatóságnak.

A vadásztöltényeket másnap be is vitte a Balmazújvárosi Rendőrkapitányságra. A szakértők megállapították: a lefoglalt lőszerek működőképesek voltak,

és megfelelő fegyverből kilőve emberi élet kioltására is alkalmasak.

A vádlottak a lőszerek tartásához semmilyen hatósági engedéllyel nem rendelkeztek. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a kézbesítéstől számított nyolc napon belül tárgyalás tartását lehet kérni.

