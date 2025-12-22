Fegyverrel támadt az orvvadász Hajdú-Biharban

Szombat hajnalban lövöldözés történt Nyírlugos külterületén, egy orvvadászat után. A Haon.hu információi szerint két férfit értek tetten vadászok az erdőben, akik engedély nélkül vadásztak. Az egyik gyanúsított ekkor rátámadt az intézkedőkre: egyiküket puskatussal bántalmazta, majd lövéseket adott le.

Lövöldözés rázta meg szombat hajnalban Nyírlugos környékét

Forrás: Szabolcs Online / Sipeki Péter

Kommandósok is kivonultak a lövöldözéshez

Az esethez nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ egységei is részt vettek az akcióban. Az egyik feltételezett elkövetőt elfogták, a másik férfi felkutatása jelenleg is tart. A vármegyei rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított, a történtek pontos körülményeit vizsgálják. A történtek sokkolták a település lakóit. A helyiek tudnak a kommandós bevetésről, ugyanakkor eltérően ítélik meg a lövöldözés feltételezett elkövetőjét.

Én annyit mondhatok, amilyennek én láttam. Kedves volt és segítőkész. Csak az állatainak élt, az volt mindene, állandóan a háza meg a tanya között ingázott, örökké dolgozott

– mondta egy idős helybéli.

A környéken élők szerint az 50 év körüli férfi korábban vadőrként dolgozott Nyírbélteken, emellett biztonsági őrként is tevékenykedett. Többen ugyanakkor összeférhetetlen, konfliktuskereső személyiségként írták le.

