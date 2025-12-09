Újabb merényletre készült a férfi, aki szétlőtte a Kiskunhalasi Járásbíróság épületét

Egy férfit 2016-ban vettek őrizetbe a rendőrök, miután egy Kalasnyikov típusú gépfegyverrel megjelent a Kiskunhalasi Járásbíróság épületében, és egy biztonsági őrre fegyvert fogva merényletet akart elkövetni a vezető ügyész ellen. A férfit végül legyűrték a bírósági dolgozók, eközben viszont több lövés is eldördült. A lövöldöző megúszta a börtönbüntetést: 2018-ban a Szegedi Törvényszék felmentette a vádak alól, és kóros elmeállapota miatt kényszergyógykezelésre kötelezték. Innen 2024 szeptemberében szabadult, majd 2025-ben ismét hasonló bűncselekményt akart elkövetni. Most az ügyészség újfent vádat emelt a férfi ellen – írta a Baon.hu.

Kalasnyikovval rontott be a bíróság épületébe a lövöldöző férfi, aki ügyészeket akart ölni

Fotó: Pozsgai Ákos

240 lőszerrel indult neki a lövöldöző

A 2016-os eset kapcsán akkoriban Farkas Géza, az ügyészség szóvivője elmondta:

A férfi nem sokkal 9 óra előtt jelent meg a bírósággal közös járási ügyészségi épületnél azzal a szándékkal, hogy megöli a vezető ügyészt. Magával vitt egy gépkarabélyt is egy papírdobozban, és 240 lőszer volt nála. Fegyverviselési engedéllyel nem rendelkezett.

Az elkövető közölte a biztonsági személyzettel, hogy a vezető ügyészt keresi, akik azt válaszolták, hogy várnia kell. Ekkor át akarták vizsgálni, ám a férfi kivette a dobozból a gépkarabélyt, az egyik őrre fogta, majd felszólította, hogy vezesse őt a vezető ügyészhez.

A biztonsági őr és a gyanúsított ekkor elindultak, ám egy bírósági alkalmazott közbelépett és dulakodás alakult ki, amelynek során több lövés eldördült. Végül az épületben tartózkodó rendőrök fegyverezték le az elkövetőt. A férfi végül lépcsőig jutott, ahol legurult a dulakodás következtében.

Elmebeteg volt

A Szegedi Törvényszék 2018-ban felmentette a vádak alól a férfit és elrendelte a kényszergyógykezelését, mivel a vádlott súlyos pszichiátriai betegsége miatt nem beszámítható, kóros elmeállapota pedig ok-okozati összefüggésbe hozható a bűncselekmény elkövetésével. Végül 2024 szeptemberében szabadulhatott az elmegyógyintézetből.

A férfi 2024 decemberében Budapesten vásárolt egy gáz-, riasztófegyverré átalakított gépkarabélyt, amelyet úgy alakított át, hogy az eszköz képes legyen éles lőszert is kilőni. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói 2025 januárjában lekapcsolták a férfit, akinél házkutatást tartottak, valamint átnézték édesanyja ingatlanát is. Itt 152 darab éles lőszerre találták rá. Az ügyészség lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja, és ezért vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza, a döntést a Kecskeméti Járásbíróság fogja meghozni.