A nagy balatoni csalás: flottányi luxusautót foglaltak le egy pártól

A nyomozati adatok szerint egy 57 éves férfi és 42 éves élettársa 2022 tavaszától kezdve összesen 10 lízingszerződést kötött különféle gépjárművekre. Amint a pár a banktól megkapta az autókat, úgy adták el, illetve adták bérbe a nagy értékű luxusautókat, mintha azok saját tulajdonukban lettek volna – írta a Veol.hu.

Lízingelt luxusautókból akartak üzletet csinálni

Fotó: Police.hu

Lefoglaltál a luxusautókat

A Balaton-parti pár a lízingdíjakat sem fizette, ami miatt a bank felmondta a szerződéseket és eredménytelenül szólította fel őket a járművek visszaszolgáltatására. A csalárd tevékenységgel összesen közel 40 millió forint kárt okoztak.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellenük: a férfit december 1-jén Székesfehérváron, élettársát Balatonfüreden fogták el. A gyanúsítottakat kihallgatták, a férfit pedig őrizetbe vették. A rendőrök a kár részleges megtérítése érdekében Tatabányán, Oroszlányban és Tihanyban is több nagy értékű gépjárművet foglaltak le.

