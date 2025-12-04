A nagy balatoni csalás: flottányi luxusautót foglaltak le egy pártól

Hírlevél
Egy Balaton-parton élő pár éveken át lízingelt gépkocsikat adott el és adott bérbe a bank tudta nélkül, amivel közel 40 millió forintos kárt okoztak. A Veszprém vármegyei rendőrök felgöngyölítették a csalássorozatot, amelynek végén tíz nagy értékű luxusautót foglaltak le.
A nyomozati adatok szerint egy 57 éves férfi és 42 éves élettársa 2022 tavaszától kezdve összesen 10 lízingszerződést kötött különféle gépjárművekre. Amint a pár a banktól megkapta az autókat, úgy adták el, illetve adták bérbe a nagy értékű luxusautókat, mintha azok saját tulajdonukban lettek volna – írta a Veol.hu.

Lízingelt luxusautókból akartak üzletet csinálni
Fotó:  Police.hu 

Lefoglaltál a luxusautókat

A Balaton-parti pár a lízingdíjakat sem fizette, ami miatt a bank felmondta a szerződéseket és eredménytelenül szólította fel őket a járművek visszaszolgáltatására. A csalárd tevékenységgel összesen közel 40 millió forint kárt okoztak.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellenük: a férfit december 1-jén Székesfehérváron, élettársát Balatonfüreden fogták el. A gyanúsítottakat kihallgatták, a férfit pedig őrizetbe vették. A rendőrök a kár részleges megtérítése érdekében Tatabányán, Oroszlányban és Tihanyban is több nagy értékű gépjárművet foglaltak le.

Nem csak autó lehet az a luxustermék, amit a rendőrök lefoglalnak. Korábban egy drogdílerrel szembeni akció során sikerült egy kistigrist és más egzotikus állatokat is kézre keríteniük.

 

 

