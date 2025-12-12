Luxusterepjáró lett a járda foglya, szétszedték a kommentelők a tulajdonost

A Boon.hu hívta fel a figyelmet egy igen szokatlan és esetlen parkolási „módszerre”. Egy luxusterepjáró akadt fenn a járdán Miskolcon, önerőből nehezen fog tudni szabadulni.

Luxusterepjáró a járda fogságában Fotó: Facebook/Boon.hu

Luxusterepjáró esetlen üzemmódban

Igen meglepő módon parkolt le a luxusterepjáró sofőrje. A SUV a járda foglya lett, amiről az Új Miskolcon Láttam Facebook-csoportban tettek közzé egy képet. A posztot elárasztották a hozzászólások, nem voltak kíméletesek a luxusautó sofőrjével sem.

(...) Kocsi van, ész nincs. Vezetni nem tud, de velem szemben közlekedik. Az ilyenek akarnak az Auchanban is úgy megállni, mint a Mc drive-ban

– írta az egyikük.

Ehhez már antitehetség kell. Ha fizetnének érte sem tudná megcsinálni. De a Fittipaldik köztünk élnek

– kontrázott rá egy másik hozzászóló.

Az autó szemmel láthatóan nem károsodott, de nagy valószínűséggel az alváz más véleményen van. A Facebook-bejegyzést ide kattintva tudja megtekinteni!

