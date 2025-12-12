Luxusterepjáró lett a járda foglya, szétszedték a kommentelők a tulajdonost

A Boon.hu hívta fel a figyelmet egy igen szokatlan és esetlen parkolási „módszerre”. Egy luxusterepjáró akadt fenn a járdán Miskolcon, önerőből nehezen fog tudni szabadulni.
Luxusterepjáró esetlen üzemmódban
Igen meglepő módon parkolt le a luxusterepjáró sofőrje. A SUV a járda foglya lett, amiről az Új Miskolcon Láttam Facebook-csoportban tettek közzé egy képet. A posztot elárasztották a hozzászólások, nem voltak kíméletesek a luxusautó sofőrjével sem.
(...) Kocsi van, ész nincs. Vezetni nem tud, de velem szemben közlekedik. Az ilyenek akarnak az Auchanban is úgy megállni, mint a Mc drive-ban
– írta az egyikük.
Ehhez már antitehetség kell. Ha fizetnének érte sem tudná megcsinálni. De a Fittipaldik köztünk élnek
– kontrázott rá egy másik hozzászóló.
Az autó szemmel láthatóan nem károsodott, de nagy valószínűséggel az alváz más véleményen van. A Facebook-bejegyzést ide kattintva tudja megtekinteni!
Bravúros parkolás: az év manőverét mutatta be egy sofőr, ilyet még biztosan nem látott – videó
Hihetetlen látvány fogadta a hétvégén Soltvadkert felé utazó autósokat. Egy sofőr bravúros parkolást mutatott be, ugyanis a kocsija azóta is a helységnévtáblánál, az orrán állva várja vissza tulajdonosát. Ha kíváncsi a részletekre, kattintson az Origóra!