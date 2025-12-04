Beroggyant az M1-es, aki jót akar magának, kerülje az érintett útszakaszt

Baleset miatt lebénult az egyik legforgalmasabb autópályánk – számolt be róla a Kemma.hu. Ahogy azt megtudtuk, baleset miatt beállt az M1-es, több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki.

Hatalmas torlódás az M1-es autópályán, több kilométeres a kocsisor

Fotó: Illusztráció/MKIF

Hatalmas a dugó az M1-es autópályán

Úgy tudjuk, a baleset Hegyeshalom felé, a Tatabánya–Óváros kihajtó előtti szakaszon történt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy kisteherautó ütközött össze egy trélerrel.

A balesetben érintett útszakaszt a teljes szélességében lezárták, aki teheti, már Bicskénél, Óbaroknál vagy a 48-as kilométernél, a Szárliget csomópontnál az 1-es főút felé kerüljön.

Háromszor ütközött szalagkorlátnak, majd felborult egy autó az M1-esen. A baleset a másik oldalon is dugót okozott. Kisebbfajta csoda, hogy a baleset résztvevői könnyű sérülésekkel szálltak ki az autóból. Jó látási viszonyok mellett, száraz burkolaton érkezett egy autó a külső sávban, majd lassan, minden jelzés és előjel nélkül áthajtott a belső sávba – írta meg az Origo. Ha kíváncsi a részletekre, kattintson ide!