Késve érkezhetnek a rokonok a fővárosba szenteste – áll a forgalom az M5-ösön Budapest felé

Szerda délután egy baleset miatt megállították az M5-ös autópálya forgalmát Örkény térségében, a Budapest felé vezető oldalon – közölte az Útinform tájékoztatása alapján a Blikk.

Áll a forgalom az M5-ösön Budapest felé Fotó: Fuszek Gábor/Blikk

Ez történt az M5-ösön

A közlemény szerint egy személygépkocsi árokba hajtott az 57-es kilométernél, a helyszínen a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók megkezdték a műszaki mentést. A balesethez egy mentőhelikopter is érkezett.

Nem mindennapi baleset történt egy héttel ezelőtt, ugyancsak az M5-ös autópályán. A kecskeméti pihenőtől pár száz méterre egy gyalogost gázolt halálra egy autó a sztráda belső sávjában. A férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.