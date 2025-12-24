Késve érkezhetnek a rokonok a fővárosba szenteste – áll a forgalom az M5-ösön Budapest felé

Egy baleset miatt alakult ki hatalmas dugó a sztrádán. Árokba borult egy gépkocsi az M5-ös autópálya 57-es kilométerénél.
Szerda délután egy baleset miatt megállították az M5-ös autópálya forgalmát Örkény térségében, a Budapest felé vezető oldalon – közölte az Útinform tájékoztatása alapján a Blikk.
Ez történt az M5-ösön
A közlemény szerint egy személygépkocsi árokba hajtott az 57-es kilométernél, a helyszínen a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók megkezdték a műszaki mentést. A balesethez egy mentőhelikopter is érkezett.
Nem mindennapi baleset történt egy héttel ezelőtt, ugyancsak az M5-ös autópályán. A kecskeméti pihenőtől pár száz méterre egy gyalogost gázolt halálra egy autó a sztráda belső sávjában. A férfi a helyszínen belehalt a sérüléseibe.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!