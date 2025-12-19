Mit gondol, kinek a bulijából indult haza részegen Majka?

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az ózdi rapper szerda este részegen vezetett, és igazoltatták a rendőrök. Majka maga jelentette be a közösségi oldalán, mi történt vele.

Nagy csapat! Barabás Éva, Sváby András és Majka az ominózus buliban

Fotó: Instagram

Pia, pia, piácska: Majka a címeres ökör

Egy címeres ökör vagyok. Egy nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség“

– írta bejegyzésében.

A BRFK a Blikknek ezt írta:

Tájékoztatjuk, hogy az esettel összefüggésben a BRFK büntetőeljárást folytat, amely szakértők bevonásával folyamatban van."

Ez azt sugallja, hogy egy kis koccintásnál azért több lehetett az, vagyis nem egy pohár bor volt. Bűntetőeljárás ugyanis akkor indul,

ha egy sofőr vérében 0,25 milligrammnál nagyobb véralkoholszintet mutatnak ki.

Barabás Éva közösségi oldalán megjelent posztjából kiderül, hogy a celeb szerda este az RTL karácsonyi rendezvényén mulatott. Az eseménynek a Lánchíd budai oldalán, egy ottani hotel adott otthont. Innen indult haza minden bizonnyal a Fótligeten található otthona felé. Az út körülbelül 17 kilométeres távolságot jelent, amely normál körülmények között nagyjából félóra alatt teljesíthető, ha nem állítják meg az embert a rendőrök.

Kollégája, a másik jó képességű rapper sem szereti betartani a közlekedési szabályokat. G.w.M. őrjöngve parancsolta a mellette ülő sofőrnek, hogy menjen át a piroson, és vigye el egy gyorsétterembe, mivel ők rapperek, vagyis gengszterek, szóval rájuk nem vonatkozik a törvény. Itt láthatja a videót!