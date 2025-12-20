Hol a vége? Élő adásban is piált már Majka

Az RTL sztárja, Majka 2021-ben még a TV2 képernyőjén szerepelt, és három évadon keresztül a Sztárban Sztár leszek! egyik mestereként kutatta az új tehetségeket Pápai Jocival, Tóth Gabival és Köllő Babettel együtt. A műsor forgatásai alatt többnyire jókedv uralkodott a zsűripultnál, olyannyira, hogy a mesterek között időről időre poén tárgyává vált: állítólag nemcsak víz volt a poharaikban - idézte fel a Bors.

Majka koncerteken, élő adásban, és úgy tűnik, már vezetés előtt is iszik (Fotó: Mediaworks)

Bár Tóth Gabi határozottan visszautasította ezeket az élcelődéseket, Majka sosem cáfolta egyértelműen a felvetést, sőt, egy alkalommal kínos helyzetbe került.

A Bors stábja épp akkor kapta lencsevégre, amikor előhúzta a pult alá rejtett piával teli poharat.

A nézők persze ebből semmit sem láthattak. Hogy ezen az ominózus estén mivel ment haza, azt nem tudni, az viszont borítékolható, hogy nem a tömegközlekedést választotta.

Majka rendőrségi ügye előtt is bukott már le ivással, a Sztárban Sztár Leszek! 2021-es évadában lencsevégre is kaptuk, Fotó: Máté Krisztián/Bors

Majka ellen büntetőeljárás indult

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az ózdi rapper szerda este részegen vezetett, és igazoltatták a rendőrök. Majka maga jelentette be a közösségi oldalán, mi történt vele.

Egy címeres ökör vagyok. Egy nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség“

– írta bejegyzésében.

A BRFK a Blikknek ezt írta:

Tájékoztatjuk, hogy az esettel összefüggésben a BRFK büntetőeljárást folytat, amely szakértők bevonásával folyamatban van."

Ez azt sugallja, hogy egy kis koccintásnál azért több lehetett az, vagyis nem egy pohár bor volt. Bűntetőeljárás ugyanis akkor indul,

ha egy sofőr vérében 0,25 milligrammnál nagyobb véralkoholszintet mutatnak ki.

