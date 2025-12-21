Nem csillapodnak a kedélyek – nem kímélik Majkát a kommentelők

A kommentelők nem bántak kesztyűs kézzel a részegen volán mögé ülő rapperrel. Valószínűleg Majka is számolt azzal, hogy ez így lesz, mert a saját bejegyzésénél korlátozta a hozzászólások lehetőségét. A Facebookon megosztott cikkek alatt pedig már tömegével jelentek meg a kommentek - vette észre a Ripost.

Majka, az ózdi rapper

Fotó: Fotó: Instagram/Majka / Instagram/Majka

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az ózdi rapper szerda este részegen vezetett, és igazoltatták a rendőrök. Majka maga jelentette be a közösségi oldalán, mi történt vele.

Pia, pia, piácska: Majka a címeres ökör

Egy címeres ökör vagyok. Egy nehéz és pörgős év végén, egy koccintás után tegnap este későn indultam haza kocsival. Nem éreztem magam becsípve se. Inkább szerencsé(m)re néhány száz méter után a rendőrök igazoltattak, mielőtt bármi történhetett volna. Mérhetetlenül sajnálom, a következményeket vállalom. Sajnálom, nincs rá mentség“

– írta bejegyzésében.

A BRFK a Blikknek ezt írta:

Tájékoztatjuk, hogy az esettel összefüggésben a BRFK büntetőeljárást folytat, amely szakértők bevonásával folyamatban van."

Ez azt sugallja, hogy egy kis koccintásnál azért több lehetett az, vagyis nem egy pohár bor volt. Bűntetőeljárás ugyanis akkor indul, ha egy sofőr vérében 0,25 milligrammnál nagyobb véralkoholszintet mutatnak ki.

A gyorsan ítélő bíróság, vagyis a kommentelők szerint nem sok esze van a celebnek

Ennyi ész, Taxi?

- írta az egyikük.

Azért két gyermekes családapa, szerintem az ittas vezetés részéről elég érdekes."

- tette hozzá valaki más.

Nem csak ittas, de por is van benne"

- feltételezte egy harmadik.

Mondjuk inni nem muszáj és volán mögé ülni főleg nem. De én arra lennék kíváncsi hogy nála is zéró tolerancia lesz e és ugrik a jogsi vagy ő megússza, mert celeb??"

- kérdezte valaki.

"Szinte biztos, hogy neki sem az első, csak most elkapták.." - valaki szerint, egy hozzászóló viszont mindössze két szóval illette Majkát: "Semmitérő f.szfej".