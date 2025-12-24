Kábító bejgli: extra magas morfintartalmú mák miatt rendeltek el ellenőrzést

Kábító hatású mák okozott felfordulást 1995 decemberében, közvetlenül a bejglisütés előtti időszakban. Történt ugyanis, hogy a Bács-Kiskun megyei településről, Tabdiból a fővárosi nagybani piacra szállítottak egy igen magas morfintartalmú mákszállítmányt, emiatt országos ellenőrzést kellett elrendelni – írta meg a Petőfi Népe harminc éve, amit a Baon.hu szemlézett.

A morfintartalom határértékének a dupláját tartalmazta a tabdi mák

Az egészségre ártalmatlan mákban kilónként legfeljebb 20 milligramm morfin lehet, a tabdi mák ennek a kétszeresét, 40 milligramm/kilogramm morfint tartalmazott. Az elvégzett vizsgálat nyomán a tisztiorvosok azonnal zárolták a 160 kilónyi mákot, decemberben pedig országos ellenőrzést rendeltek el. Az átfogó vizsgálódás során az Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet minden megyétől mákmintát kért be.

Okozhat-e kábulatot az elfogyasztott mák?

A népi gyógyászatban régről ismert a mákfőzet nyugtató, altató hatása. Ma már tudjuk, hogy ezeket a hatásokat a mákban található alkaloidok okozzák. Az érett mákszem már nem, vagy csak nagyon csekély mértékben tartalmaz alkaloidot (pl. morfint, kodeint, papaverint), azonban a máktokból származó szennyeződésként ezek a kábító hatású anyagok a mákszemekre kerülhetnek.

A morfin és más alkaloidok mosással szinte teljesen eltávolíthatóak, de a darálás, sütés is jelentősen csökkenti a morfintartalmat. Így a mákos sütemények kevésbé kockázatosak, mint a nyers darált mákkal készülő mákos tészta vagy nudli.

Kiderült, hogy egyes embereknél a kereskedelemben kapható mák fogyasztása szédülést és bélrenyheséget okozhat, a tünetek egyeznek a morfin toxikológiai hatásával. A múltban több alkalommal fordultak elő mákos étel fogyasztásához köthető megbetegedések is.

Minden mák egyforma?

Míg az étkezési célra termesztett mák morfintartalma alacsony, a gyógyszeripari célra termesztett mákokat a minél magasabb alkaloidtartalom elérésére nemesítették. A jogi szabályozás nem tiltja, hogy az ipari mák magja – hatékony tisztítás után – étkezési célra értékesíthető legyen, amennyiben megfelel a mákmagok alkaloid tartalmára vonatkozó előírásoknak.