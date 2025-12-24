Így néz ki most a tragikus sorsú Mary Zsuzsi sírja – videó

Mary Zsuzsi halála megrázta a rajongóit. Kívülről ugyanis semmi sem utalt arra, hogy az énekesnő ekkora bajban lenne: a nyilvánosság számára rendezettnek tűnt az élete. Bár közte és gyermekei édesapja, Klapka György között voltak feszültségek, de ezek az ellentétek - legalábbis úgy tűnt - a 14 évvel ezelőtti karácsonyra elsimultak. Ezt jelezte az is, hogy a végzetes napon két kisebb gyermekükkel együtt ültek az ünnepi asztalhoz. Aztán öngyilkos lett az ismert énekesnő – idézte fel a Bors.

Mary Zsuzsi 14 évvel ezelőtt önkezével vetett véget az életének (Fotó: Archív)

Mary Zsuzsi titkos élete

Zsuzsi korábban összeveszett a fiunk­kal, Dennis-szel, és a lányunkkal, Sandy-vel is voltak afférjai, mióta beteg lett. Elhatároztam, hogy karácsonykor kibékítem őket. Így is történt, együtt ebédeltünk december 24-én, ahogy a családok általában. Mindenki kapott ajándékot, és átöleltük egymást. Zsuzsin nem látszott, hogy bármi baj lenne, de a hét hónapos teljes alkoholmentesség után akkor, ott egyedül megivott egy üveg pezsgőt. Tudtuk, zavarja a betegsége és a hirtelen felszedett negyven kiló, de nem látszott boldogtalannak. Dennis-ék a haza tartó vonathoz mentek, Sandy-ék pedig a kedvese szüleihez indultak vacsorázni. Zsuzsi visszament a lakásába. Este hétkor telefonált kétségbeesve a nővére, hogy nézzük meg, mi van a húgával, mert a telefonba azt mondta neki, hogy öngyilkos lesz, mert nem bírja elviselni a megváltozott külsejét, egyedül érzi magát, nem akar így élni tovább”

– mesélte akkor megrendülten a 2017-ben meghalt Klapka György a tragédia után.

Bár Mary Zsuzsi földi maradványait egy urnában helyezték el, emlékét síremlék is őrzi a Fiumei úti sírkert egyik félreeső részén.

A sírkövet külföldön élő fia, Cristian állíttatta.

A nyughelyről nemrég egy videó is felkerült a TikTokon működő Temetőtúrák oldalára.

A felvétel alapján jól látható, hogy a nagy énekesnő sírját gondozzák, emlékét nem feledték el. A rendezett környezet arról tanúskodik, hogy Mary Zsuzsi ma is fontos a családjának és a rajongóinak is. Valószínűleg a a tragikus évfordulón, szenteste is friss virágok és mécsesek kerülnek a síremlékre.