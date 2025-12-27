Felmászott a Nyugati pályaudvar tetejére négy fiatal

Hírlevél
Veszélyes mutatványt adtak elő fiatalok a Nyugati pályaudvarnál, amikor a látványos fotók reményében felmásztak a történelmi épület tetejére. A felelőtlen akció miatt a vasúttársaság is megszólalt, kiemelve az életveszélyt és a szigorú tilalmat, amit a MÁV biztonsági szabályai írnak elő.
December 23-án négy fiatal a Nyugati pályaudvar tetején fotózta magát a magasban. A csoport a külső létrákat használva hódította meg az épületet, aztán fentről integettek le a lent tartózkodóknak. A veszélyes mutatvány nem maradt visszhang nélkül: a MÁV azonnal reagált az esetre, belső vizsgálatot rendelt el – írta a Blikk.hu.

Reagált a MÁV a hihetetlenül ostoba mutatványra
Fotó: 24.hu

Megszólalt a MÁV is az esettel kapcsolatban

A képen egyértelműen látszik, ahogy a négyfős társaság a tető peremén egy mobiltelefont magasba tartva szelfizik. 

A szemtanúk beszámolói szerint a fiatalok kifejezetten provokatívan, a magasból integetve szórakoztatták az alattuk elhaladókat, mit sem törődve a kockázattal.

Az incidens kapcsán a MÁV Zrt. éles kritikát fogalmazott meg, kiemelve, hogy a vasúti létesítmények elzárt részeire való behatolás szigorúan tilos és rendkívül kockázatos. A vasúttársaság közleménye szerint a fiatalok a vakszerencsének köszönhetik az életüket, hiszen az ilyen akciók könnyen tragédiába torkollhatnak. 

Az állami vállalat nem hagyta annyiban a történteket: ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentést tettek, egyúttal belső ellenőrzést indítottak a biztonsági mulasztások feltárására.

Míg a Nyugati pályaudvar tetején szelfiző fiatalok feleslegesen kockáztatták az életüket, addig a Városligetben hősies küzdelem zajlott egy kislány megmentéséért, akit a rendőröknek kétszer is vissza kellett hozniuk a halál torkából.

 

