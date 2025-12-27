Felmászott a Nyugati pályaudvar tetejére négy fiatal

December 23-án négy fiatal a Nyugati pályaudvar tetején fotózta magát a magasban. A csoport a külső létrákat használva hódította meg az épületet, aztán fentről integettek le a lent tartózkodóknak. A veszélyes mutatvány nem maradt visszhang nélkül: a MÁV azonnal reagált az esetre, belső vizsgálatot rendelt el – írta a Blikk.hu.

Reagált a MÁV a hihetetlenül ostoba mutatványra

Fotó: 24.hu

Megszólalt a MÁV is az esettel kapcsolatban

A képen egyértelműen látszik, ahogy a négyfős társaság a tető peremén egy mobiltelefont magasba tartva szelfizik.

A szemtanúk beszámolói szerint a fiatalok kifejezetten provokatívan, a magasból integetve szórakoztatták az alattuk elhaladókat, mit sem törődve a kockázattal.

Az incidens kapcsán a MÁV Zrt. éles kritikát fogalmazott meg, kiemelve, hogy a vasúti létesítmények elzárt részeire való behatolás szigorúan tilos és rendkívül kockázatos. A vasúttársaság közleménye szerint a fiatalok a vakszerencsének köszönhetik az életüket, hiszen az ilyen akciók könnyen tragédiába torkollhatnak.

Az állami vállalat nem hagyta annyiban a történteket: ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentést tettek, egyúttal belső ellenőrzést indítottak a biztonsági mulasztások feltárására.

