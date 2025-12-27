Beszorult az autója és a McDrive fala közé, meghalt a férfi

Egy 69 éves férfi meghalt egy amerikai, nebraskai McDonald's étteremnél. Az eset december 23-án, a McDrive-nál történt a Blikk szerint.

McDrive logó

Fotó: Aibek Skakov/Pexels.com

A rendőrség tájékoztatása szerint az áldozat, Michael Dickinson rendelés után beállt az autós kiszolgáló ablakához, hogy fizessen. Feltehetően úgy érezte, nem áll elég közel az ablakhoz, ezért kinyitotta az ajtót, hogy kihajolhasson.

Ekkor szorult a kocsi és az épület közé.

Nem tudják, hogy történt pontosan a tragédia a McDrive-nál

A Grand Island-i rendőrfőnök a KSNB helyi televíziónak azt mondta: egyelőre nem tisztázott, hogy a kocsi elmozdult-e, és az sem, mi vezetett a tragédiához, de az biztos,

hogy az idős ember az autó ajtókerete és a kiszolgálóablak pultja közé szorult.

A férfit a sürgősségi osztályra vitte a mentő, de ott már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A baleset során egy olyan McDonald's-alkalmazott is megsérült, aki megpróbált segíteni a bajba jutott Dickinsonnak. Őt is kórházba kellett vinni. A rendőrség vezetője az esetet „100 százalékban tragikus balesetként” jellemezte.

