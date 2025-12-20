Megszúrtak egy lányt egy budapesti szórakozóhelynél az éjjel

Egy fiatal nő TikTokon közzétett videója futótűzként terjed a közösségi médiában: a felvételen arról beszél, hogy hajnalban megszúrtak egy lányt a belvárosi Peaches & Club előtt - vette észre a Blikk.

Megszúrtak egy fiatal lányt Budapesten éjjel, egy férfit fogtak el a helyszínen a rendőrök

Fotó: TikTok

A videó és az alatta olvasható hozzászólások nemcsak az állítólagos késelés körülményeit boncolgatják, hanem a belvárosi közbiztonság romlását és a szórakozóhely üzemeltetésének felelősségét is szóba hozzák.

Rejtély, hogy mi történt a szórakozóhelyen, ahol megszúrtak egy fiatal lányt

Egy másik felvételen eközben az látszik,

hogy rendőrök egy férfinek segítenek beszállni a rendőrségi furgonba a Peaches & Club környékén.

Egyelőre nem tisztázott, hogy az intézkedésnek van-e köze a támadáshoz. Még az sem derült ki, pontosan milyen ügy miatt fogták el a videón látható férfit a belvárosi szórakozóhelynél. Kerestük a rendőröket, amint válaszolnak, megírjuk.

Egy celebnek is meggyűlt a baja a hatóságokkal a héten. Majka mattrészegen ült volán mögé, lemeszelték a rendőrök. Mint kiderült, nem először ivott, részletekért kattintson ide!