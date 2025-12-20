Megszúrtak egy lányt egy budapesti szórakozóhelynél az éjjel

Hírlevél
Rendkívüli

Szemtanúk szerint késelés történt december 19-én, pénteken éjszaka a fővárosban. Egy nő állítja, egy fiatal lány az, akit megszúrtak.
Egy fiatal nő TikTokon közzétett videója futótűzként terjed a közösségi médiában: a felvételen arról beszél, hogy hajnalban megszúrtak egy lányt a belvárosi Peaches & Club előtt - vette észre a Blikk. 

Megszúrtak egy fiatal lányt Budapesten éjjel, egy férfit fogtak el a helyszínen a rendőrök
Fotó: TikTok

A videó és az alatta olvasható hozzászólások nemcsak az állítólagos késelés körülményeit boncolgatják, hanem a belvárosi közbiztonság romlását és a szórakozóhely üzemeltetésének felelősségét is szóba hozzák. 

Rejtély, hogy mi történt a szórakozóhelyen, ahol megszúrtak egy fiatal lányt

Egy másik felvételen eközben az látszik, 

hogy rendőrök egy férfinek segítenek beszállni a rendőrségi furgonba a Peaches & Club környékén. 

Egyelőre nem tisztázott, hogy az intézkedésnek van-e köze a támadáshoz. Még az sem derült ki, pontosan milyen ügy miatt fogták el a videón látható férfit a belvárosi szórakozóhelynél. Kerestük a rendőröket, amint válaszolnak, megírjuk. 

