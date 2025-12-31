Megtalálták, nem akárhol éjszakázott a Cinege-hegynél eltűnt nő

Gulyásné Boda Katalin december 30-án eltűnt. A Boon.hu cikke szerint a térfigyelő kamerák felvétele alapján délelőtt fél tíz körül a Király-hegy irányába sétált, 12 órakor pedig elhagyta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hercegkutat, aztán nyoma veszett. Még tegnap délután jelentették, hogy nincs meg, és már éjszaka keresték – írta meg az Eltűnt emberekért - megoszthatod Facebook-csoportban. Ez még nem volt eredményes, másnap viszont megtalálták. Egész Sárospatak és környéke aggódott érte.

Megtalálták a Cinege-hegynél eltűnt nőt

Fotó: Pixabay.com

Megtalálták az eltűnt nőt

A kutatást december 31-én reggel kilenc órakor kezdték a kutatómentő szakemberek. A Facebook-csoportban posztoló úgy tudja,

a nő a Cinege-hegynél, egy faházban töltötte az éjszakát.

Akkor adott magáról életjelet, amikor meghallotta a keresőcsapatban utána kutatók hangját.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x