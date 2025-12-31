Megtalálták, nem akárhol éjszakázott a Cinege-hegynél eltűnt nő

Gulyásné Boda Katalin december 30-án eltűnt. A Boon.hu cikke szerint a térfigyelő kamerák felvétele alapján délelőtt fél tíz körül a Király-hegy irányába sétált, 12 órakor pedig elhagyta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Hercegkutat, aztán nyoma veszett. Még tegnap délután jelentették, hogy nincs meg, és már éjszaka keresték – írta meg az Eltűnt emberekért - megoszthatod Facebook-csoportban. Ez még nem volt eredményes, másnap viszont megtalálták. Egész Sárospatak és környéke aggódott érte.
Megtalálták az eltűnt nőt
A kutatást december 31-én reggel kilenc órakor kezdték a kutatómentő szakemberek. A Facebook-csoportban posztoló úgy tudja,
a nő a Cinege-hegynél, egy faházban töltötte az éjszakát.
Akkor adott magáról életjelet, amikor meghallotta a keresőcsapatban utána kutatók hangját.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.