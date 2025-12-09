Véget ért a keresés: megtalálták a pusztavámi férfit

A FEOL korábbi beszámolói szerint a család és a rendőrség is mindent megtett Huszár Norbert Tamás felkutatásáért, aki december 5-én egy búcsúlevél hátrahagyása után tűnt el. Testvére nyilatkozott: nem engedik, hogy eluralkodjon rajtuk a kétségbeesés, és kitartottak amellett, hogy hazavárják Tamást. A keresés során plakátokat helyeztek ki Székesfehérvár, Mór és Pusztavám környékén. Közben a rendőrség nyomkövető kutyát is bevont és több helyszínen részletes adatgyűjtést végzett, végül megtalálták.

Megtalálták a búcsúlevelet hátrahagyó Huszár Norbert Tamást

Fotó: Huszár Norbert Tamás családja

Megtalálták a pusztavámi férfit

Épségben előkerült Huszár Norbert Tamás, azonban az elmúlt napok megviselték, ezért nincs jó állapotban. A bejegyzés szerint jelenleg a család nem tud válaszolni a megkeresésekre és arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánszférájukat, mivel most Tamás jól-léte a legfontosabb. A család jelezte, hogy amint úgy döntenek, tájékoztatják a nyilvánosságot. Végezetül, a hozzátartozók köszönetet mondanak mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy a férfi megkerüljön.

A pusztavámi férfi megkerülése hatalmas megkönnyebbülést jelent, de a Szolnokon megtámadott gimnazista ügyében továbbra is aggasztó hírek érkeznek. A Boomerang Club előtti verekedés részletei és a fiú egészségi állapotának romlása továbbra is komoly aggodalmat kelt.