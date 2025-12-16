Megtámadták a gyöngyösi postást

Nem mindennapi esetről számolt be a Heol.hu. 2021 nyarán Gyöngyösön egy postás egy vállalkozás irodájába vitt küldeményt.

Postást vert meg egy gyöngyösi cégvezető

Fotó: Illusztráció (MART PRODUCTION/Pexels)

A cég ügyvezetője az ajtó melletti pult előtt állt. Végignézte, hogy a postás ledobja a borítékot az egyik asztalra, és kimegy az utcára, mint aki jól végezte a dolgát.

Valami annyira feldühítette a vállalkozót, hogy a postás után rohant.

Esélye sem volt a postásnak

Amikor a kézbesítő fel akart ülni a kerékpárjára, fogyatékosnak és hitványnak nevezte a férfi, majd a torkánál megragadta és egy parkoló autónak szorította, ami után felpofozta.

Most az ügyészség a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak mellett zaklatással, testi sértéssel és garázdasággal is vádolja.

