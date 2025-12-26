Megütött egy bécsi rendőrt egy magyar nő

Az osztrák hatóságok tájékoztatása szerint a bécsi rendőrök december 24-én délelőtt 10 óra 15 perckor intézkedtek egy nővel szemben lopás gyanúja miatt, miután felmerült, hogy egy üzletből megpróbált ellopni egy kabátot. A magyar tolvaj megütötte az egyik rendőrt.

Osztrák rendőrök (illusztráció): megütött egy rendőrt egy magyar nő Bécsben

Fotó: Northfoto

Többször megütötte a bécsi rendőrt

Az intézkedés során a nő ellenállt, majd többször arcon ütötte az egyik rendőrt, egészen pontosan pofon vágta.

A támadás után a hatóságok őrizetbe vették a magyar állampolgárt. Az esetről a bécsi rendőrség közleménye alapján számolt be a Blikk.

