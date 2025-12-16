Mentálisan beteg anya: mielőtt meghalna, abbahagyom – videó

2024 áprilisában az Amerikai Egyesült Államokban lévő Missouri államban elfogtak egy 22 éves nőt, aki több videót is készített arról, hogy majdnem megölte pár hónapos csecsemőjét. A mentálisan beteg anya azután bukott le, hogy a felvételeket továbbította az egyik ismerősének - írta meg a Tények.hu a Crime Online cikke alapján. A videókon jól látható, ahogy takarót és párnát szorít a csecsemője arcára, és hagyja, hogy a gyerek fuldokoljon. Nem egyszeri eset volt ez, rendszeresen kínozta.
Emma Rigdon megdöbbentő vallomást tett.
Amikor ezt teszem, olyan boldog vagyok, jön egy adrenalinlöket. Pont mielőtt meghalna, abbahagyom. Legutóbb már kék volt. Meg akarom ölni, de nem akarok börtönbe menni"
– fogalmazott a gyerek anyja.
Egy szakértő megállapította, hogy Emma Rigdon évek óta borderline személyiségzavarral küzd, amelyet a szülés utáni depresszió súlyosbított. A nőt az eredetileg kiszabható öt év helyett 600 nap szabadságvesztésre ítélték, emellett kötelező dühkezelési terápián is részt kell vennie. A gyermek elhelyezéséről a hatóságok egyelőre nem adtak tájékoztatást.