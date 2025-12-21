„Na, szia mentő” – Nem is gondolná, hány kisgyerek ment életet segélyhívásokkal

Vészhelyzetben az életmentéshez nem feltétlenül szaktudásra vagy fizikai erőre van szükség, hanem arra, hogy valaki felismerje a bajt, és azonnal segítséget kérjen. Több eset is bizonyítja, hogy egy gyerek is képes erre: nem fagy le, nem esik pánikba, hanem tárcsázza a mentőszolgálatot, érthetően elmondja, mi történt, és követi az utasításokat addig, amíg a segítség megérkezik. Egy ilyen gyors és higgadt reakció sokszor döntő lehet abban, hogy egy életet sikerül-e megmenteni.

A mentőszolgálat országos kampányt indított az ötéves Medárd hőstette után

Fotó: Facebook / Országos Mentőszolgálat

„Na szia Mentő!”

Az ötéves Medárd higgadt segélyhívása pár nap alatt országosan ismertté vált. A „Na szia, Mentő!” köszönés nemcsak emlékezetessé tette a pillanatot, hanem azonnali cselekvésre késztette a mentőszolgálatot, amely országos kampánnyal reagált a történetre. A kisfiú észrevette, hogy az édesanyja mozdulatlanul fekszik, és azonnal a 112-es segélyhívóért nyúlt. A mentők időben megérkeztek, és az édesanya életét sikerült megmenteni, miközben a kisfiú bátor, higgadt reakciója mindenki számára példaértékű maradt.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője szerint naponta körülbelül négyezer segélyhívás fut be a mentőkhöz, ezek között azonban szinte minden nap akad egy-két hívás, amit gyerek kezdeményez. Bár arányuk elenyésző, a diszpécserek számára nem ismeretlen a helyzet. Meglepő módon gyakran könnyebb egy gyerekkel kommunikálni, mint egy kétségbeesett felnőttel.

A gyerekek:

figyelnek,

pontosan válaszolnak a kérdésekre,

és hajlandóak követni az utasításokat, ha valaki nyugtatóan vezeti őket.

Hős kisfiú hívott mentőt édesapjához

Még tavaly decemberben egy 10 éves pécsi fiú, Olivér, gyorsan cselekedett, amikor apukája lefekvés után hirtelen felkiáltott és rángatózni kezdett. Olivér azonnal hívta a 112-t, és nyugodtan, pontosan követte a mentésirányító utasításait. Az operátor bíztató szavaival segítette, miközben a mentők rohamkocsija útnak indult a helyszínre. A kisfiú apukáját oldalra fordította, figyelte légzését és állapotát, és minden kérdésre precízen válaszolt, amíg a mentők meg nem érkeztek. A helyszínre érkező mentősök ellátták a férfit, aki stabil állapotban kerülhetett kórházba. Olivér higgadt reakciója és gyors döntése életet mentett.