„Na, szia mentő” – Nem is gondolná, hány kisgyerek ment életet segélyhívásokkal

Vészhelyzetben az életmentéshez nem feltétlenül szaktudásra vagy fizikai erőre van szükség, hanem arra, hogy valaki felismerje a bajt, és azonnal segítséget kérjen. Több eset is bizonyítja, hogy egy gyerek is képes erre: nem fagy le, nem esik pánikba, hanem tárcsázza a mentőszolgálatot, érthetően elmondja, mi történt, és követi az utasításokat addig, amíg a segítség megérkezik. Egy ilyen gyors és higgadt reakció sokszor döntő lehet abban, hogy egy életet sikerül-e megmenteni.
„Na szia Mentő!”
Az ötéves Medárd higgadt segélyhívása pár nap alatt országosan ismertté vált. A „Na szia, Mentő!” köszönés nemcsak emlékezetessé tette a pillanatot, hanem azonnali cselekvésre késztette a mentőszolgálatot, amely országos kampánnyal reagált a történetre. A kisfiú észrevette, hogy az édesanyja mozdulatlanul fekszik, és azonnal a 112-es segélyhívóért nyúlt. A mentők időben megérkeztek, és az édesanya életét sikerült megmenteni, miközben a kisfiú bátor, higgadt reakciója mindenki számára példaértékű maradt.
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője szerint naponta körülbelül négyezer segélyhívás fut be a mentőkhöz, ezek között azonban szinte minden nap akad egy-két hívás, amit gyerek kezdeményez. Bár arányuk elenyésző, a diszpécserek számára nem ismeretlen a helyzet. Meglepő módon gyakran könnyebb egy gyerekkel kommunikálni, mint egy kétségbeesett felnőttel.
A gyerekek:
- figyelnek,
- pontosan válaszolnak a kérdésekre,
- és hajlandóak követni az utasításokat, ha valaki nyugtatóan vezeti őket.
Hős kisfiú hívott mentőt édesapjához
Még tavaly decemberben egy 10 éves pécsi fiú, Olivér, gyorsan cselekedett, amikor apukája lefekvés után hirtelen felkiáltott és rángatózni kezdett. Olivér azonnal hívta a 112-t, és nyugodtan, pontosan követte a mentésirányító utasításait. Az operátor bíztató szavaival segítette, miközben a mentők rohamkocsija útnak indult a helyszínre. A kisfiú apukáját oldalra fordította, figyelte légzését és állapotát, és minden kérdésre precízen válaszolt, amíg a mentők meg nem érkeztek. A helyszínre érkező mentősök ellátták a férfit, aki stabil állapotban kerülhetett kórházba. Olivér higgadt reakciója és gyors döntése életet mentett.
13 éves fiú mentette meg nevelőanyja életét
November egyik estéjén Ádám, egy 13 éves fiú, hősiesen cselekedett, amikor nevelőanyja vacsorakészítés közben összeesett. A kamasz azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, és nem habozott: rögtön hívta a segélyhívót. Ádám nem esett pánikba: a diszpécserek irányítása mellett megkezdte az újraélesztést, és fáradhatatlanul küzdött nevelőanyja életéért. A hatodikos diákot iskolájában nemcsak az osztálytársai, de az igazgató és a nevelőtestület is elismerte bátorságát és higgadt helytállását. A mentésben részt vevő szakemberek pedig regionális igazgatói dicséretet kaptak kiemelkedő szakmai munkájukért.
„Siessenek, anyukám nagyon rosszul van!”
Riadt gyerekhang szólt a telefonkagylóba, amikor a nyolcéves Hanna tárcsázta a segélyhívót. Békéscsabai otthonuk udvarán fekve találta édesanyját, akit hiába szólongatott, nem kelt fel. A talpraesett kislány ijedtségét leküzdve nyugodtan válaszolt a mentésirányító kérdéseire, ezzel lehetővé téve, hogy a segítség gyorsan eljusson a helyszínre. Elsőként Szemenyei Kamilla és Szarvas Károly őrmesterek érkeztek, és azonnal stabil oldalfekvésbe helyezték az anyukát. A mentők kiérkezéséig a rémült Hanna mellett maradtak, aki egy lépést sem akart tenni édesanyja mellől.
„Anya rosszul van”
Nem csak az Országos Mentőszolgálathoz érkeznek vészhelyzeti hívások: az utóbbi időben egy különleges segélykérés a Magyar Rendőrség vonalára futott be. A meglepetést Elena okozta, aki édesanyjához kért azonnali segítséget. Bátor és higgadt tette mindenki számára példaértékű volt. A rendőrség hibátlan, részletes beszámolót kapott tőle arról mi történt, mi a baj, és hova kell menni. Az ilyen hívások nagy segítséget jelentenek a híváskezelőknek, hiszen a pontos információ gyors és hatékony mentést tesz lehetővé.