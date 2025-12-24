Oldalára borult a mentő – sokkoló baleset a forgalmas úton

Komoly riadalmat okozott a délelőtti ütközés Tatabányán. Ahogy a Kemma.hu írja, a mentőbaleset december 24-én történt a Szent Borbála úton, ahol egy mentőautó egy kanyarodó személygépkocsival ütközött össze, majd az oldalára borult.

Sokkoló mentőbaleset Tatabányán Fotó: Facebook /Gál Csaba Tatabányáért/Kemma.hu

A mentőbalesetben az oldalára borult a jármű

A történtekről Gál Csaba, tatabányai Fidesz-frakcióvezető számolt be közösségi oldalán. Bejegyzésében arra kérte az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, különösen az ünnepi időszakban.

Remélem, hogy a mentősöknek nem esett baja. Köszönjük, hogy ma is dolgoznak értünk, segítsük őket!

– írta a politikus.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint

két gépjármű ütközött össze a Szent Borbála út és a Szende Lajos utca találkozásánál. Az egyik autóban ketten utaztak: egyikük saját erejéből hagyta el a járművet, a másik személynek a tatabányai hivatásos tűzoltók segítettek.

A mentőbaleset helyszínén a tűzoltók áramtalanították az érintett járműveket, miközben mentők is érkeztek az esethez. A mentőautó az ütközés következtében az oldalára borult, ami tovább nehezítette a műszaki mentést.

A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják, a forgalom a helyszínen átmenetileg akadozott. A balesetről készült fotókat ide kattintva tudja megtekinteni!

Riasztáshoz tartó mentőautó karambolozott

