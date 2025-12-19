Brutális felvétel, házfalba csapódott egy Mercedes Gyulán

Fotókat és egy videót is közzétett a Beol.hu arról a gyulai balesetről, amelynek egy luxusautó sofőrje is a részese volt. A Mercedest a karambolban a másik autó egy családi ház falának lökte.

Mercedes csapódott házfalba Gyulán 2025 decemberében

Fotó: Kiss Zoltán/Beol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók áramtalanították a kocsikat, hogy megelőzzék a további veszélyhelyzeteket, de a balesethez mentőt is kellett hívni. A helyi portál úgy tudja,

a helyszínről két sérültet, egy felnőttet és egy gyereket vittek kórházba.

A Mercedes is megsérült

Ahogy az a képen is látható, jelentős anyagi kár is keletkezett, legalábbis a Mercedesben biztosan.

A helyszínen készült képgalériát és a felvételt ide kattintva láthatja!

