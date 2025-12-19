Hírlevél
Brutális felvétel, házfalba csapódott egy Mercedes Gyulán

Két autó karambolozott Gyula belvárosában. A Mercedest a fal állította meg, akkora ereje volt az ütközésnek.
Fotókat és egy videót is közzétett a Beol.hu arról a gyulai balesetről, amelynek egy luxusautó sofőrje is a részese volt. A Mercedest a karambolban a másik autó egy családi ház falának lökte. 

Mercedes csapódott házfalba Gyulán 2025 decemberében
Mercedes csapódott házfalba Gyulán 2025 decemberében
Fotó: Kiss Zoltán/Beol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók áramtalanították a kocsikat, hogy megelőzzék a további veszélyhelyzeteket, de a balesethez mentőt is kellett hívni. A helyi portál úgy tudja, 

a helyszínről két sérültet, egy felnőttet és egy gyereket vittek kórházba. 

A Mercedes is megsérült

Ahogy az a képen is látható, jelentős anyagi kár is keletkezett, legalábbis a Mercedesben biztosan.

A helyszínen készült képgalériát és a felvételt ide kattintva láthatja!

