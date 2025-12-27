Egy 25 éves férfi nyomába eredtek a párizsi rendőrök, miután több embert megszúrt a helyi metróban december 26-án, karácsonykor. Nem egy helyen, három különböző metróállomáson késelte meg az áldozatait, akik mind nők – írta meg a Bors. Egyikük sem került életveszélyes állapotba.

Több nőt megkéseltek a párizsi metróban

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A rendőrök a metróban elhelyezett kamerák felvételeit elemezték, ez alapján jöttek rá, kit kell keresniük.

A belügyminisztérium tájékoztatása szerint egy körözött, Maliba való férfiről van szó, aki több bűncselekményt elkövetett már Franciaországban, köztük nemi erőszakot is, ami miatt kiutasították az országból.

Az egyik párizsi peremvárosban fogták el a késes támadót, a migránst a párizsi rendőrök.

Készültek rá, hogy a metróban lehet késes támadás

Laurent Nunez belügyminiszter múlt héten arról beszélt, hogy az év végi ünnepek előtt megnőhetnek a közrendet veszélyeztető kockázatok, ezért a hatóságoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a tömegközlekedés biztonságára és az ott zajló események folyamatos megfigyelésére.

