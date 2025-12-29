Betlehemi díszletben rejtőzött el a migráns, viaszszobornak álcázta magát – videó

Egy utcán felállított, életnagyságú figurákkal berendezett betlehemi installációban próbált elrejtőzni egy férfi az igazoltatni akaró rendőrök elől. A migráns hosszú percekig mozdulatlanul állt a pásztorokat és bibliai alakokat ábrázoló figurák között, mintha maga is a díszlet része lenne – írja a Ripost.
A csalafinta migráns a Betlehemi-figurák között
A különös eset a dél-olaszországi Galatone városában történt. A férfi menekülés közben döntött úgy, hogy a város főterén felállított betlehembe áll be, és viaszszobornak adja ki magát. A jelenlévők eleinte nem gyanakodtak, a rejtőzködés azonban nem bizonyult tökéletesnek.
A bujkáló férfit végül a város polgármestere buktatta le, aki a közelben sétálva észrevette, hogy az egyik „szobor” finoman, de egyértelműen mozog. A politikus értesítette a helyi rendőrséget, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek.
A sajtóbeszámolók szerint az intézkedés nem ment zökkenőmentesen.
A migráns kezdetben nem akarta elhagyni az installációt, zavartan viselkedett, és ellenállt a felszólításnak.
Végül a rendőrség, a carabinierik és a helyi hatóságok együttműködésével sikerült őrizetbe venni.
Az igazoltatás során kiderült, hogy a ghánai állampolgárságú férfi körözés alatt állt. A bolognai bíróság korábban súlyos testi sértés miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélte, ám a büntetését nem kezdte meg, hanem eltűnt a hatóságok elől.
A mostani akciója után a migránst egy leccei börtönbe szállították, ahol megkezdi korábban kiszabott büntetésének letöltését. Az eset különös példája annak, milyen bizarr módszerekkel próbálják egyesek elkerülni a rendőri intézkedést.
