Betlehemi díszletben rejtőzött el a migráns, viaszszobornak álcázta magát – videó

Egy utcán felállított, életnagyságú figurákkal berendezett betlehemi installációban próbált elrejtőzni egy férfi az igazoltatni akaró rendőrök elől. A migráns hosszú percekig mozdulatlanul állt a pásztorokat és bibliai alakokat ábrázoló figurák között, mintha maga is a díszlet része lenne – írja a Ripost.

A betlehemező migráns minden igyekezete ellenére lebukott

Fotó: Ripost

A csalafinta migráns a Betlehemi-figurák között

A különös eset a dél-olaszországi Galatone városában történt. A férfi menekülés közben döntött úgy, hogy a város főterén felállított betlehembe áll be, és viaszszobornak adja ki magát. A jelenlévők eleinte nem gyanakodtak, a rejtőzködés azonban nem bizonyult tökéletesnek.

A bujkáló férfit végül a város polgármestere buktatta le, aki a közelben sétálva észrevette, hogy az egyik „szobor” finoman, de egyértelműen mozog. A politikus értesítette a helyi rendőrséget, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek.

A sajtóbeszámolók szerint az intézkedés nem ment zökkenőmentesen.

A migráns kezdetben nem akarta elhagyni az installációt, zavartan viselkedett, és ellenállt a felszólításnak.

Il sindaco di Galatone, cittadina in provincia di Lecce, ha trovato una sorpresa mimetizzata fra le statue del presepe comunale: un ghanese. Sorpresa nella sorpresa: il ghanese si stava nascondendo lì poiché latitante. Su di lui infatti gravava da tempo un ordine di carcerazione… pic.twitter.com/USzsEKtdG4 — Pro Italia (@ProItalia_org) December 10, 2025

Végül a rendőrség, a carabinierik és a helyi hatóságok együttműködésével sikerült őrizetbe venni.

Az igazoltatás során kiderült, hogy a ghánai állampolgárságú férfi körözés alatt állt. A bolognai bíróság korábban súlyos testi sértés miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélte, ám a büntetését nem kezdte meg, hanem eltűnt a hatóságok elől.

A mostani akciója után a migránst egy leccei börtönbe szállították, ahol megkezdi korábban kiszabott büntetésének letöltését. Az eset különös példája annak, milyen bizarr módszerekkel próbálják egyesek elkerülni a rendőri intézkedést.

#Galatone, un #latitante si finge statua del presepe, ma il sindaco se ne accorge e lo fa arrestare.#Tg1 Giuseppe La Venia pic.twitter.com/tQ0JW2a6dY — Tg1 (@Tg1Rai) December 10, 2025

