migráns

Betlehemi díszletben rejtőzött el a migráns, viaszszobornak álcázta magát – videó

Szürreális jelenet zajlott le egy dél-olaszországi város főterén, amikor egy menekülő férfi különös módszerrel próbált eltűnni a rendőrök szeme elől. A migráns egy betlehemi installáció figurái közé állt be, abban bízva, hogy mozdulatlanul maradva senkinek sem tűnik fel.
Egy utcán felállított, életnagyságú figurákkal berendezett betlehemi installációban próbált elrejtőzni egy férfi az igazoltatni akaró rendőrök elől. A migráns hosszú percekig mozdulatlanul állt a pásztorokat és bibliai alakokat ábrázoló figurák között, mintha maga is a díszlet része lenne – írja a Ripost.

migráns
A betlehemező migráns minden igyekezete ellenére lebukott
Fotó: Ripost

A csalafinta migráns a Betlehemi-figurák között

A különös eset a dél-olaszországi Galatone városában történt. A férfi menekülés közben döntött úgy, hogy a város főterén felállított betlehembe áll be, és viaszszobornak adja ki magát. A jelenlévők eleinte nem gyanakodtak, a rejtőzködés azonban nem bizonyult tökéletesnek.

A bujkáló férfit végül a város polgármestere buktatta le, aki a közelben sétálva észrevette, hogy az egyik „szobor” finoman, de egyértelműen mozog. A politikus értesítette a helyi rendőrséget, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek.

A sajtóbeszámolók szerint az intézkedés nem ment zökkenőmentesen. 

A migráns kezdetben nem akarta elhagyni az installációt, zavartan viselkedett, és ellenállt a felszólításnak. 

Végül a rendőrség, a carabinierik és a helyi hatóságok együttműködésével sikerült őrizetbe venni.

Az igazoltatás során kiderült, hogy a ghánai állampolgárságú férfi körözés alatt állt. A bolognai bíróság korábban súlyos testi sértés miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélte, ám a büntetését nem kezdte meg, hanem eltűnt a hatóságok elől.

A mostani akciója után a migránst egy leccei börtönbe szállították, ahol megkezdi korábban kiszabott büntetésének letöltését. Az eset különös példája annak, milyen bizarr módszerekkel próbálják egyesek elkerülni a rendőri intézkedést.

Elfogták azt a férfit, aki több emberre is késsel támadt rá karácsony második napjának délutánján. Három nőt sebesített meg a Mali Köztársaságba való migráns a párizsi metróban az AFP francia hírügynökség tájékoztatása szerint.

 

