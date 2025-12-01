Nagyon sokat fizettek azért, hogy a saját vizeletükben fetrengjenek

A NAV pénzügyőrei egy Bulgáriából Olaszországba tartó teherautót intettek le az M7-es autópályán, a Csörnyeföldi pihenőnél. A papírok szerint szigetelőanyagot szállított, de a raktér már első ránézésre gyanút keltett: a hungarocell lapok szokatlanul, szinte falat alkotva vették körbe a teret, mintha el akarnának takarni valamit vagy valakit, mondjuk migránsokat - írta meg a Blikk.

Migránsokat találtak egy Bulgáriából Olaszország felé tartó teherautóban

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A pénzügyőrök csempészcigarettára számítottak, de amikor felnyitották a raktér oldalát, azonnal megcsapta őket az erős, szúrós húgyszag. Hamar kiderült, mi okozta:

a hungarocell mögött egy, OSB-lapokkal burkolt, szűk folyosószerű üreget alakítottak ki, ahol 18 ember zsúfoltak össze a hosszú útra és csak egy hordót tettek ki számukra illemhely gyanánt.

Ebbe pisilt bele a 16 férfi és az a két nő is valahogy, akik velük tartottak.

Elfogták az embercsempészeket és a migránsokkal szemben is intézkedtek

A NAV munkatársai értesítették a rendőröket, akik a sofőrt, az útitársát és a 18 utast "átvették" tőlük. Mivel a magukat iráninak és iraki kurd származásúnak valló emberek nem tudták igazolni, miért vannak Magyarországon, velük szemben a hatályos jogszabályok szerint jártak el — közölte a NAV.

Feltehetően busásan megfizettek a pokoli útért a két embercsempésznek,

akiket a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrei őrizetbe vettek, a bíróság pedig letartóztatta őket.

