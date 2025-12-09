Molotov-koktélt dobott volt élettársa munkahelyére a féltékeny férfi, de nem ez volt a legdurvább, amit tett

Jogerősen 16 év fegyházra ítélte a Győri Törvényszék azt a férfit, aki úgy gondolta: Molotov-koktéllal minden félreértést tisztázni lehet. Az ítéletet a bíróság a feltételes szabadlábra helyezés lehetőségének kizárásával hozta meg – írta a Borsonline.hu. Érdemes hozzátenni: a férfi a volt élettárs zaklatása és a gyújtogatás mellett a legsúlyosabb bűncselekményt is elkövette.

Nem bírt az indulataival a féltékeny férfi, Molotov-koktéllal akart gyilkolni

Fotó: Illuszráció/Origo/Bama.hu

Molotov-koktél az exnek, kés a vejnek

A vádlott 2015 és 2022 között élt élettársi kapcsolatban a sértettel. A szakítást és a nő új párkapcsolatát azonban nem tudta elfogadni, és folyamatosan zaklatta, fenyegette volt partnerét. 2022. július 6-án egy újabb szóváltás után az ittas férfi Molotov-koktélt készített, és visszatért a nő munkahelyére, azután az égő üveget az üzletbe dobta. Szerencsére a férfi tévedésből gázolajat öntött az üvegbe, így tűz nem keletkezett, az épületben nem esett kár.

Később az agresszív férfi testvére otthonába költözött, ahol gyakran italozott és veszekedett a férfi élettársával. 2023. december 6-án egy ilyen vita során a férfi egy 14 centiméter pengehosszúságú késsel támadt a vejére, a mellkasán, alkarján és combján is megszúrta. A férfi a helyszínen meghalt.

A bíróság a vádlottat több ember sérelmére, részben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete és közveszély okozás kísérlete miatt ítélte el. Az ügyész az ítélet súlyosításáért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.