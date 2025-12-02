Megható posztban búcsúzik fiától a Morrison's 2-nél meggyilkolt áldozat édesanyja

Szombat éjjel tragédiába torkollott a buli egy V. kerületi szórakozóhelyen, a Morrison's 2-ben. Egy 28 éves férfi úgy megütött egy 25 éves, másik férfit, hogy az a kórházban belehalt a sérüléseibe. Eddig mi is úgy tudtuk, hogy a két férfi összeveszett, és a vita elfajult. Az idősebb egy jól irányzott ütéssel a földre küldte a másikat, aki úgy esett el, hogy beverte a fejét. Ez azonban nem a teljes igazság az áldozat édesapja szerint, aki tisztázta, mi történhetett a fiával. A férfi a hétfőt a feleségével együtt a rendőrségen töltötte, ahol minden kérdésükre választ kaptak. Kiderült, hogy nem volt vita, nem volt veszekedés a támadás előtt, amelyben nem egy, hanem két ütést mért az idősebb férfi a fiatalabb arcára. Az orvosok elmondása szerint az erdélyi kőműves az áldozat orrnyergét ütötte meg, ami felcsúszott az agyába. A kórházi CT és röntgenfelvételek alapján látták, hogy a vér elöntötte az agyát, ebbe halt bele Gábor 25 évesen.

A Morrison's 2-ben agyonvert áldozat és feltehetően a gyilkosa egy asztalnál fotózkodtak

A Morrison's 2-ben agyonvert áldozat édesanyja elbúcsúzott

Édesanyja a közösségi oldalára tette ki fia legutolsó fotóját, amelyhez azt írta, segítsen, aki felismeri a fia mellett lévő férfit, feltehetően a gyilkost, akit azóta elfogtak és kihallgattak. A támadó beismerő vallomást tett. Az asszony a búcsú üzenetét is ott tette közzé a Blikk szerint.

Gyere vissza kérlek, nem mehetsz el így, szeretünk téged nagyon, itt a helyed közöttünk. Előtted az élet. Nem tudom elfogadni hogy soha többé nem láthatlak, nem ölelhetlek át...... Neeemmmmm lehet így vége az életednek. Túl fiatal vagy hozzá!!!”

– írta megtörten a posztjában.

