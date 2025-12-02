Letartóztathatják a Morrison's 2-ben gyilkoló erdélyi kőművest

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint gyanúsított és áldozata szombaton késő este, külön-külön szórakoztak egy fővárosi szórakozóhelyen, a Morrison's 2-ben. Egyszer csak minden különösebb előzmény, vita, vagy veszekedés nélkül a 28 éves férfi rátámadt a másik, 25 éves férfira. Ököllel olyan erővel ütötte meg kétszer a fején, hogy az áldozat a földre zuhant és elvesztette az eszméletét. Még elindult vele a mentőautó a kórházba, de az orvosok sem tudták megmenteni az életét. Hogy pontosan hogyan sérült meg, azt megtudhatja, ha elolvassa ezt a cikket.

Gyilkosság történt 2025. november 29-én éjszaka a belvárosi Morrison's 2 szórakozóhelynél

Eközben a helyszínen a budapesti rendőrök elfogták és őrizetbe vették a támadót, akiről már hétfő estére kiderült, hogy egy erdélyi kőművesről van szó, aki semmit sem tagad. Beismerő vallomást tett.

Nem értjük, hogy miért kell meghalnia egy embernek ártatlanul! A fiam egy dolgos, segítőkész gyerek volt, testvéreinek, testvére gyerekeinek, mindenkinek segített, az utolsóját is odaadta volna, oda is adta"

- tette hozzá elkeseredetten az áldozat édesapja.

Hamarosan dönthet a bíróság a Morrison's 2-ős gyilkosság gyanúsítottjáról

"A Fővárosi Főügyészség a bizonyítékok vizsgálata alapján megállapította, hogy az ütések erejére és célzottságára figyelemmel a megalapozott gyanú emberölés bűntette. A főügyészség indítványt tett a vádlott letartóztatására, mivel álláspontja szerint a szökés-elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye csak így zárható ki. A gyanúsított letartóztatása kérdésében a nyomozási bíró várhatóan még kedden dönt" - írták a közleményükben.