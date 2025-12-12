Végső nyugalomra helyezték a Morrison's 2-ben halálra vert fiatalt

Pénteken kísérték utolsó útjára azt a 25 éves mosonmagyaróvári fiatalt, aki november 29-én, a budapesti Morrison’s 2 szórakozóhelyen vesztette életét egy brutális támadás következtében – számolt be a Tények.hu.

Pénteken eltemették Gábort, a Morrison's 2-ben halálra vert fiatalt Fotó: Tények.hu

A tragikus éjszakán a barátaival szórakozó fiatalember szóváltásba keveredett egy 28 éves, kőművesként dolgozó férfival. A vita rövid idő alatt erőszakba fordult, a támadó két ütést mért Gábor fejére. Ennek következtében a fiatal nyakcsigolyáján futó egyik főverőér elszakadt, ami azonnali és visszafordíthatatlan állapotromláshoz vezetett. Bár a szórakozóhely egészségügyi dolgozói és a kiérkező mentők is mindent megtettek, Gábor élete perceken belül kihunyt.

Emberölés történt a Morrison's 2-ben

A támadás után a rendőrség azonnal őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki azzal védekezett, hogy önvédelemből ütött. A nyomozás során azonban előkerült a biztonsági kamerák felvétele, amely alátámasztotta, hogy nem ez történt, így az ügy minősítése emberölésre változott.