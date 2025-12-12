Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő emberrel ült egy asztalhoz Putyin: sorsfordító lépések készülnek Ukrajna kapcsán

Hűha!

Kiderült, mikor ér a Földhöz a rejtélyes objektum, ami akár idegen technológia is lehet

morrison ' s 2

Végső nyugalomra helyezték a Morrison's 2-ben halálra vert fiatalt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gábortól pénteken vettek végső búcsút szerettei, rokonai és barátai az újrónafői temetőben. A 25 éves fiatalembert november 29-én éjszaka olyan súlyosan bántalmazták a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen, hogy életét vesztette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
morrison ' s 2emberölésszórakozóhelytámadásbelvárosi szórakozóhelyvégső nyugalomkőműves

Pénteken kísérték utolsó útjára azt a 25 éves mosonmagyaróvári fiatalt, aki november 29-én, a budapesti Morrison’s 2 szórakozóhelyen vesztette életét egy brutális támadás következtében – számolt be a Tények.hu.

Pénteken eltemették Gábort, a Morrison's 2-ben halálra vert fiatalt
Pénteken eltemették Gábort, a Morrison's 2-ben halálra vert fiatalt Fotó: Tények.hu

A tragikus éjszakán a barátaival szórakozó fiatalember szóváltásba keveredett egy 28 éves, kőművesként dolgozó férfival. A vita rövid idő alatt erőszakba fordult, a támadó két ütést mért Gábor fejére. Ennek következtében a fiatal nyakcsigolyáján futó egyik főverőér elszakadt, ami azonnali és visszafordíthatatlan állapotromláshoz vezetett. Bár a szórakozóhely egészségügyi dolgozói és a kiérkező mentők is mindent megtettek, Gábor élete perceken belül kihunyt.

Emberölés történt a Morrison's 2-ben

A támadás után a rendőrség azonnal őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki azzal védekezett, hogy önvédelemből ütött. A nyomozás során azonban előkerült a biztonsági kamerák felvétele, amely alátámasztotta, hogy nem ez történt, így az ügy minősítése emberölésre változott.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!