Emiatt halhatott meg a fiatal férfi a Morrison's 2-nél

Szombat éjjel tragédiába torkollott a buli egy V. kerületi szórakozóhelyen, a Morrison's 2-ben. Egy 28 éves férfi úgy megütött egy 25 éves, másik férfit, hogy az a kórházban belehalt a sérüléseibe. Eddig mi is úgy tudtuk, hogy a két férfi összeveszett, és a vita elfajult. Az idősebb egy jól irányzott ütéssel a földre küldte a másikat, aki úgy esett el, hogy beverte a fejét. Ez azonban nem a teljes igazság az áldozat édesapja szerint, aki a Blikknek beszélt arról, hogy a hétfőt a feleségével együtt a rendőrségen töltötte, ahol minden kérdésükre választ kaptak.

Gyilkosság történt 2025. november 29-én éjszaka a belvárosi Morrison's 2 szórakozóhelynél

Fotó: Polkorekt.hu

„Bent voltunk a rendőrségen a Teve utcában. Megtudtam, hogy a fiam ártatlanul halt meg, mert egy hölgynek akart segíteni. A. László a hölgyet akarta felcsípni vagy én nem is tudom és a fiam csak annyit kért tőle, hogy 'Légy szíves állj hátrébb, segíteni szeretnénk a hölgynek!', miután a hölgy bokája kibicsaklott és elesett. A férfi hátra is lépett.

A hölgy akkor még nem állt fel, a fiam lehajolt hozzá, majd mikor kiegyenesedett, a férfi oldalról kétszer telibe verte a fiamat.

Nem egyszer ütötte meg, hanem kétszer. Tehát szándékosan történt a dolog. Ezt több kamera jól kivehetően rögzítette” – árulta el Gábor édesapja, hozzátéve, nem volt előzménye az ütésnek, így megakadályozni sem lehetett volna a rendőrök szerint.

Mindent megtettek, hogy megmentsék a Morrison's 2-s gyilkosság áldozatának életét

Mint azt korábban megírtuk, amikor a rendőrök megérkeztek, és látták, hogy nagy a baj, azonnal megkezdték a fiatal újraélesztését, amit átvettek tőlük a mentősök. Az áldozatot kórházba vitték, ahol az orvosok erőfeszítései ellenére belehalt a sérüléseibe.

Az orrnyergét ütötte meg, ami felcsúszott az agyába és a kórházi CT és röntgenfelvételek alapján látták, hogy a vér elöntötte az agyát”

– mondta elcsukló hangon a gyászoló apa.

Ő ezt el is ismerte a rendőrségen, bár ő akkor még nem tudta, csak ott közölték vele a nyomozók gondolom, hogy meghalt az illető. Pedig akkor ott a szórakozóhelyen ő még mondta is valakinek, hogy két ütéssel kiütött valakit, legalábbis ezt mondták a fiatalok, akik vallomást tettek”

– tette hozzá, majd arról beszélt, hogy azt már az orvosoktól tudták meg, hogy csak nagyon keveset ivott a végzetes éjszakán a fia, vagyis nem volt részeg.