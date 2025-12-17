Negyven másodperc – így zajlott le a végzetes jelenet a Morrison’s 2-ben

November 29-én halálra verték a 25 éves Gábort a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen. A gyanú szerint a 28 éves, erdélyi származású kőműves, László mindössze két ütést mért a fiatalember fejére. Gábor az első csapás után megtántorodott, a második ütést követően azonnal összeesett, elvesztette az eszméletét és a helyszínen meghalt – írta a Blikk.hu.

Az áldozat szüleinek ügyvédje szerint a Morrison's 2 -ben készült videófelvétel olyan egyértelmű, hogy a bíróság is emberölésként ismerheti el a történteket

Fotó: Polkorekt.hu

A konfliktus egy lány miatt pattant ki. A kamerafelvételek szerint az erdélyi férfi előbb egy fiatal nőt zaklatott szóban. Gábor ezt látta meg, és közbelépett. A vita rövid volt, a támadó néhány lépésre eltávolodott, majd visszafordult és ütött.

40 másodperc alatt halt meg a Morrison's 2-ben

Gábor a szóváltás elején ült, majd amikor felállt, akkor érte az első ütés.

A támadó nem hátrált meg: kivárta azt a pillanatot, amikor az áldozat megtántorodott és már védtelen volt, azután másodszor is lesújtott. A fiatal férfi azonnal a földre zuhant.

A kőműves ezt követően nyugodtan elsétált a helyszínről, rágyújtott egy cigarettára, miközben a körülötte állók megpróbáltak segíteni a mozdulatlan fiatalemberen. Az életét már nem lehetett megmenteni. Gábor édesapja és nevelőanyja kedden a rendőrség Teve utcai épületében szembesültek a történtekkel. Ott vetítették le számukra azt a mintegy 40 másodperces kamerafelvételt, amely rögzítette fiuk halálának pillanatait. Bár jogi képviselőjük nem javasolta a videó megnézését, ők mindenképp látni akarták. A látottak után megszólalni sem tudtak.