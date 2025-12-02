Nem engedik elszökni a Morrison's 2-ben gyilkoló férfit

A Fővárosi Főügyészség élet elleni bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítványozta annak a 28 éves erdélyi születésű, de évek óta Magyarországon élő férfinak a letartóztatását, aki két, fejre mért ütéssel végzett 25 éves áldozatával a belvárosi szórakozóhelyen, a Morrison's 2-ben. A nyomozási bíró ennek helyt adva, kedd délután letartóztatta a gyanúsítottat – írta meg a Borsonline.hu.

Gyilkosság történt november 29-én a főváros legnagyobb szórakozóhelyén, a Morrison's 2-ben Fotó: Morrison’s 2/Facebook

A bíróság azért hozta meg a legsúlyosabb kényszerintézkedést, mert attól tartott, hogy ha ezt nem teszi, akkor a férfi megszökik vagy elrejtőzik. A döntés ellen a gyanúsított és az ügyészség is fellebbezett, utóbbi azért, hogy a bíróság a letartóztatásba vegye bele azt is, hogy a bűnismétlés veszélye is fennáll.

Ez történt a Morrison’s 2-ben

Amint arról az Origo is beszámolt, az V. kerületi szórakozóhelyen szombat este fél 11 körül, minden különösebb előzmény, vita, vagy veszekedés nélkül a 28 éves férfi rátámadt a másik, 25 éves férfira. Ököllel kétszer olyan erővel ütötte meg a fején, hogy az áldozat eszméletét vesztve a földre zuhant, majd meghalt.