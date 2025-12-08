Kiszivárgott jegyzőkönyv bizonyítja, ettől halt meg a Morrison's 2-ben leütött férfi

November 29-én éjszaka tragikus esemény történt a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen: egy 25 éves férfi meghalt, miután bántalmazás áldozata lett. Az első hírek szerint a fiatalembert egyszer ütötték meg, később azonban kiderült, hogy a támadó kétszer is eltalálta – írta a Magyar Nemzet.

Gyilkosság történt 2025. november 29-én éjszaka a belvárosi Morrison's 2 szórakozóhelynél

Fotó: Polkorekt.hu

Ez okozta a Morrison's 2-ben leütött fiatal férfi halálát

Az információk szerint a halottszemle lezárultával és a hivatalos dokumentumok átadásával világossá vált a halál pontos oka. A férfi családjának jogi képviselője elmondta, nem attól halt meg, hogy az ütéstől az orrnyerge felcsúszott a homloklebenybe vagy beütötte a fejét a betonba,

hanem attól, hogy az egyes számú csigolya eltört és a nyúlványában megszakadt az agynak a vérellátását biztosító ér"

– részletezte a jogi képviselő. Hozzátette, hogy a sérülés jellege az úgynevezett „ostorcsapás-sérülésre” emlékeztet, amely akkor alakul ki, amikor a fej hirtelen, erőteljesen előre vagy hátra csuklik.