Kiszivárgott jegyzőkönyv bizonyítja, ettől halt meg a Morrison's 2-ben leütött férfi

Egy fiatal férfi tragikus körülmények között életét vesztette november 29-én. A Morrison's 2 szórakozóhelyen történt események vizsgálata szerint a halál oka nem az volt, amire korábban gondoltak.
November 29-én éjszaka tragikus esemény történt a Morrison's 2 nevű szórakozóhelyen: egy 25 éves férfi meghalt, miután bántalmazás áldozata lett. Az első hírek szerint a fiatalembert egyszer ütötték meg, később azonban kiderült, hogy a támadó kétszer is eltalálta – írta a Magyar Nemzet.

Gyilkosság történt 2025. november 29-én éjszaka a belvárosi Morrison's 2 szórakozóhelynél
Fotó: Polkorekt.hu

Ez okozta a Morrison's 2-ben leütött fiatal férfi halálát

Az információk szerint a halottszemle lezárultával és a hivatalos dokumentumok átadásával világossá vált a halál pontos oka. A férfi családjának jogi képviselője elmondta, nem attól halt meg, hogy az ütéstől az orrnyerge felcsúszott a homloklebenybe vagy beütötte a fejét a betonba, 

hanem attól, hogy az egyes számú csigolya eltört és a nyúlványában megszakadt az agynak a vérellátását biztosító ér"

– részletezte a jogi képviselő. Hozzátette, hogy a sérülés jellege az úgynevezett „ostorcsapás-sérülésre” emlékeztet, amely akkor alakul ki, amikor a fej hirtelen, erőteljesen előre vagy hátra csuklik.

Az ügyben az elsődleges vádemelés halált okozó testi sértés volt, azonban az ügyészség a nyomozás előrehaladtával emberölésre változtatta a vádat.

