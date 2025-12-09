Felfoghatatlan veszteség: pénteken helyezik végső nyugalomra a Morrison's 2-ben megölt Gábort

Pénteken kísérik utolsó útjára azt a 25 éves mosonmagyaróvári fiút, aki november 29-én, a budapesti Morrison’s 2 szórakozóhelyen vesztette életét egy minden képzeletet felülmúlóan gyors és értelmetlen támadás következtében. A fiatalember halála nemcsak a családját sújtotta le, hanem országos megrendülést váltott ki – írta a Bors.

A Morrison's 2 beírta magát a tragédiák kódexébe

Fotó: Olvasói

A tragikus éjszakán a barátaival szórakozó Gábor egy rövid szóváltásba keveredett egy 28 éves, erdélyi származású férfival. A helyzet alig néhány másodperc alatt fordult át erőszakba, és a férfi két ütéssel olyan sérülést okozott Gábornak, amelyből nem volt visszaút. Bár a szórakozóhely egészségügyi dolgozói és a mentők is mindent megtettek, a fiatal élete perceken belül kihunyt.

A támadás után a rendőrség azonnal őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki először azzal védekezett, hogy önvédelemből ütött. A nyomozás során azonban előkerült a biztonsági kamerák felvétele, amely alátámasztotta, hogy a történtek nem önvédelemként értékelhetők, így az ügy minősítése emberölésre változott.

A Morrison's egy újabb tragikus esettel került be a köztudatba

A család jogi képviselője, dr. Lichy József korábban arról beszélt, hogy a tragikus esemény mindössze egy perc alatt lezajlott, az okozott sérülés pedig olyan, amit többnyire súlyos közlekedési baleseteknél látni. A fiatal nyakcsigolyáján futó egyik főverőér szakadt el, ami azonnali és visszafordíthatatlan állapotromláshoz vezetett.

Gábor hozzátartozói a tragédia óta képtelenek feldolgozni a veszteséget. Testvére szívszorító üzenetben így búcsúzott tőle:

Sokszor gondolok most arra, milyen furcsán múlik az idő. Éltem a magam életét, te is a tiédet — külön utakon, ritkább találkozásokkal, néha csak egy-egy üzenettel vagy hírrel egymás felől. De valahogy mindig természetes volt számomra, hogy ott vagy a világban. Hogy vagy. Hogy létezel. Most meg hirtelen ott tátong a helyed, és nem tudom felfogni, hogy már nem vagy itt. Nem készültünk erre, nem számítottunk rá, nem gondoltuk, hogy ennyire gyorsan és igazságtalanul elvehetnek tőlünk."

A család tagjai pénteken, december 12-én az újrónafői temetőben helyezik örök nyugalomra Gábort. A helyi közösség, barátok és ismerősök tömegei készülnek arra, hogy végső búcsút vegyenek a tragikus sorsú fiatalembertől.