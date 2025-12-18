Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyosan megsérült Robert Fico repülőgépe

Ezt látnia kell!

Brutális képeken a brüsszeli gazdatüntetés – galéria

na szia mentő!

„Na, szia, mentő!” – a mentőautókon is megjelentek az anyukájához mentőt hívó kisfiú szavai

4 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A „Hivatás az életért” jelmondatunk után egy új jelmondatot kaptunk – jelentette be Csató Gábor az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. A mentősök büszkén ragasztották fel a „NA SZIA MENTŐ!” matricát az új mentőautókra.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Mostantól mentőautókon is találkozhattok az év legszebb mondatával, amikor is egy négyéves kisfiú megmentette édesanyja életét – írja hivatalos közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Az Origo az elsők közt írta meg Medárd történetét, aki nem tudta felébreszteni cukorbeteg anyukáját, ezért előbb cukros vizet hozott neki, majd, amikor észrevette, hogy ez most nem segít, nyomban tárcsázta a 112-es segélyhívót. „Na, szia, mentő!” – a talpraesett kissrác ezzel, a mára ikonikussá vált mondattal üdvözölte a vonal másik végén lévő mentésirányítót.

„NA SZIA MENTŐ!” – Négyéves gyermek ihlette a mentők új jelmondatát
„NA SZIA MENTŐ!” – Négyéves gyermek ihlette a mentők új jelmondatát 
Fotó: OMSZ/Facebook

A rutinos szakember végig vonalban maradt és megnyugtató szavaival folyamatosan instruálta a gyermeket. Az akkor még csak 4 éves Medárd mindenben követte a mentésirányító utasításait: pontos leírást adott anyukája állapotáról, kinyitotta a mentőknek a bejárati ajtót, elzárta a kutyákat, majd átment a szomszédba segítséget kérni. 

A helyszínre kiérkező mentők gyors beavatkozását követően az édesanya rövidesen magához tért, így a szinte hihetetlen lélekjelenlétről tanúbizonyságot tévő kisfiának köszönhetően végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.

„Na, szia, mentő!” – a legkisebbek is lehetnek életmentők

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója bejelentette azt is, hogy Medárd esete arra inspirálta őket, hogy egy új kampányt indítsanak a legkisebbek számára. Ezért 2026. január 15-től minden óvodába eljuttatnak egy QR-kódos színezőt, ami mögött egy olyan link lesz, amely segítségével játékosan megtanulhatják, hogyan tudnak segíteni a felnőtteknek, és miként lehetnek ők is életmentő hősök.

Az Origo is beszámolt róla, hogy a napokban újabb 43 mentőautóval bővült az Országos Mentőszolgálat flottája. Ezek a járművek nemzetközi összehasonlításban is a világ élvonalába tartoznak: minden olyan eszközt tartalmaznak, amelyek a legkülönfélébb esetek – a baleseti sérültektől a szívinfarktusos betegekig – ellátásához szükségesek. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!