Kivonultak a rendőrök Puzsér Róbert házibulijába

Putyin titokzatos újévi üzenete felforgatta a világot – vajon mire készülhet?

A szeretet ünnepén elment kisfia sírjához a férfi, akinek az életét örökre kettétörte a nyári tragédia. Ajándékot vitt a gyerekének a nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozatának édesapja, aki úgy érzi, Zalánka emléke miatt erősnek kell maradnia.
2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy Nagydorogon eltűnt egy kéthetes csecsemő. A rendőrök néhány órával később, a falu határában megtalálták a kisbaba holttestét. Édesanyját gyanúsították meg a nagydorogi csecsemőgyilkossággal. Viktória most a kalocsai női börtönben ül, és tagadja a bűnösségét. Ahogy mi is megírtuk, a megölt kisfiú édesapja eleinte őszintén hitt élettársa ártatlanságában, mára viszont már a jegyességet is felbontotta, a gyűrűjét pedig bedobta egy folyóba. A gyászoló férfi a Borsnak beszélt arról, hogyan töltötte a karácsonyt. 

A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozata játékot kapott karácsonyra
A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozata játékot kapott karácsonyra  Fotó: Bors

A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozata játékot kapott karácsonyra

Kimentem a megölt fiam sírjához! Számomra az az egyetlen hely, ami igazán számít ebben az életben. Fáj, hogy Zalánka nem nőhetett fel, nem tapasztalhatta meg a nagy életeseményeket. Ártatlanul halt meg, hiszen egy pici baba volt csupán"

– szögezte le Attila, aki ajándékot is vitt gyermeke nyughelyére.

Nemcsak virágról gondoskodtam, hanem játékot is vittem"

– közölte a férfi, aki saját bevallása szerint szeretne beszélni a gyereke anyjával.

Leginkább kérdéseket tennék fel neki. Tudnom kell, hogy valóban ő ölte-e meg a fiunkat és ha igen, miért tette. Kíváncsi vagyok rá, mit árthatott neki egy 2 hetes újszülött! Viktóriának – amennyiben bűnös – magának kell elszámolnia a lelkiismeretével!" 

– tette hozzá.

 

 

 

