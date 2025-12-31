2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy Nagydorogon eltűnt egy kéthetes csecsemő. A rendőrök néhány órával később, a falu határában megtalálták a kisbaba holttestét. Édesanyját gyanúsították meg a nagydorogi csecsemőgyilkossággal. Viktória most a kalocsai női börtönben ül, és tagadja a bűnösségét. Ahogy mi is megírtuk, a megölt kisfiú édesapja eleinte őszintén hitt élettársa ártatlanságában, mára viszont már a jegyességet is felbontotta, a gyűrűjét pedig bedobta egy folyóba. A gyászoló férfi a Borsnak beszélt arról, hogyan töltötte a karácsonyt.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság áldozata játékot kapott karácsonyra

Kimentem a megölt fiam sírjához! Számomra az az egyetlen hely, ami igazán számít ebben az életben. Fáj, hogy Zalánka nem nőhetett fel, nem tapasztalhatta meg a nagy életeseményeket. Ártatlanul halt meg, hiszen egy pici baba volt csupán"

– szögezte le Attila, aki ajándékot is vitt gyermeke nyughelyére.

Nemcsak virágról gondoskodtam, hanem játékot is vittem"

– közölte a férfi, aki saját bevallása szerint szeretne beszélni a gyereke anyjával.

Leginkább kérdéseket tennék fel neki. Tudnom kell, hogy valóban ő ölte-e meg a fiunkat és ha igen, miért tette. Kíváncsi vagyok rá, mit árthatott neki egy 2 hetes újszülött! Viktóriának – amennyiben bűnös – magának kell elszámolnia a lelkiismeretével!"

– tette hozzá.