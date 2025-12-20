Egész nap a könnyeit törölgeti a csecsemője megölésével megvádolt nő a kalocsai börtönben. Viktória a gyanú szerint megölte csecsemőkorú kisfiát idén nyáron. A nagydorogi csecsemőgyilkosság megrázta az egész országot, az Origo több írásában is foglalkozott a bűnesettel. A Bors információ szerint a letartóztatott nő már kaphat csomagot a családtagjaitól, és az édesanyja telefonon tarthatja vele a kapcsolatot.

Olga, a nagydorogi csecsemőgyilkossággal megvádolt nő édesanyja hisz a lánya ártatlanságában Fotó: Bors

Olga, Viktória anyja, nyilatkozott a Borsnak. Elárulta, hogy a csecsemőgyilkosság gyanúsítottja nagyon rossz lelkiállapotban van.

A lányom nagyon sokat sír. Már felfogta, mivel gyanúsítják. Én biztos vagyok benne, hogy nem bántotta a saját kisfiát, hiszen soha nem tett kárt egyetlen gyermekben sem. A nagyobbik kisfiát, Mátékát is példamutatóan nevelte."

A nő azt is megosztotta, miről szokott a lányával beszélni.

Biztosított arról, hogy Zalánt és Mátét is nagyon szereti. Neki a két kisfia volt a mindene. Szeretné látni a már óvodás fiát, de egyelőre nem vihetik be hozzá a börtönbe"

Viktóriának két gyermeke született két apától. A nagyobbikat az exe, István neveli, aki elképzelni sem tudja, hogy a nő ölte volna meg a kisbabát, de úgy véli, ha bebizonyosodik bűnössége, akkor az lenne a legjobb, ha végleg kitörölnék a gyerekük életéből.