Őrjítő gyász és bezárt ajtók: hónapok óta szenved a nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetőjének anyja

Augusztus 20-án érkezett a bejelentés a rendőrségre: eltűnt egy mindössze kéthetes kisfiú Nagydorogon. A településen pillanatok alatt pánikhangulat alakult ki, a hatóságok pedig nagy erőkkel kezdték meg a keresést. A kutatás végül tragikus véget ért, amikor a falu határában megtalálták a kis Zalánka holttestét. A történtek után az anya, Viktória ellen indult eljárás, őt gyanúsítják a nagydorogi csecsemőgyilkossággal, de ő továbbra is következetesen tagad mindent – írja a Teol.hu.

Olga biztos abban, hogy nem a lánya nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetője

Fotó: MW archívum

A nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetőjéhez azóta sem engednek látogatókat

A gyanúsítottat letartóztatták, és jelenleg a kalocsai börtönben várja a fejleményeket. Párja, Attila – a kisfiú édesapja – a kezdetekben kiállt mellette, később azonban elfordult tőle; az eljegyzési gyűrűt is a folyóba dobta, kifejezve, hogy végleg hátat fordít a kapcsolatnak. Viktória édesanyja, Olga viszont továbbra is töretlenül hisz lánya ártatlanságában. Azt mondja,

a gyászon túl az is megviseli, hogy nem láthatja őt, pedig tudja, milyen szeretettel nevelte idősebb gyermekét is.

A letartóztatottak csak akkor fogadhatnak látogatókat, ha a nyomozók már nem tartanak attól, hogy befolyásolhatják a tanúkat vagy egyeztethetnek olyanokkal, akik információval rendelkeznek az ügyről. Emiatt Olga nem találkozhat lányával. Úgy tudni, Viktória többfős zárkában van, magatartása kifogástalan, és továbbra sem vállal felelősséget a tragédiáért.

Közben felmerült, hogy a nő akár végleg elveszítheti a másik gyermekét is. Balogi Zsófia családjogi szakjogász szerint a letartóztatás ideje alatt a felügyeleti jog automatikusan szünetel, és tekintettel arra, hogy Viktória volt a gyermek természetbeni gondozója, a hatóságok akár meg is változtathatják vagy meg is szüntethetik a szülői felügyeleti jogát.

A kis Zalán halálának körülményeit továbbra is vizsgálják. A nyomozás még tart, a részletek pedig egyelőre nem ismertek, miközben a falu lakói és a család is próbálja feldolgozni a felfoghatatlant.