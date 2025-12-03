Szlovákiába tévedt, vonatra szállt, majd nyoma veszett egy idős magyar férfinek

A 82 éves Haluska Tibor november 30-án Miskolcról indult el autójával megyaszói otthona felé. Útközben azonban eltévedt, és Szlovákiába jutott, ahol a járműve meghibásodott. Ezért felszállt egy vonatra és elindult Magyarország irányába, de haza nem érkezett, nyoma veszett – írja a Borsonline.hu.

Szlovákiából Magyarországra tartva nyoma veszett az idős férfinek

Fotó: Police.hu

Az idős férfi azóta ismeretlen helyen tartózkodik, a felkutatására tett rendőri intézkedések ezidáig nem vezettek eredményre.

Kérik, hogy jelentkezzen, ha látta a bácsit, akinek nyoma veszett

A Szerencsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható személy tartózkodási helyével kapcsolatban, hívja a 06-46/514-506-os telefonszámot, vagy tárcsázza a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikét. Az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán pedig a névtelenség megőrzése mellett is tehetnek bejelentést.

