Holtan találták meg az idős magyar férfit, akinek nyoma veszett Szlovákiában

A 82 éves bácsi holttestére Margitfalva közelében bukkantak. Haluska Tibort utoljára egy éjszakai vonaton láttak élve, majd nyoma veszett.
Amint tegnap megírtuk, a 82 éves Haluska Tibor november 30-án Miskolcról indult el autójával megyaszói otthona felé. Útközben azonban eltévedt, és véletlenül átlépte a magyar-szlovák határt. Szlovákiában azonban a járműve meghibásodott, ezért megpróbált eljutni Kassára, és felszállt egy Margitfalva felé tartó vonatra. Az idős férfi többé nem érkezett haza, nyoma veszett. 

éjszakai vonaton látták utoljára, majd nyoma veszett
Szlovákiában, egy éjszakai vonaton látták utoljára, majd nyoma veszett az idős férfinek 
Fotó: illusztráció/Pexels.com

A Bumm.sk arról ír, hogy a bácsi holttestére szerdán, Margitfalva közelében, egy nehezen megközelíthető területen bukkantak. A portál értesülései szerint a férfi eltűnése előtt zavarodottan viselkedett, a fején pedig sérülés volt.

Nyoma veszett, majd rejtélyes körülmények közt elhunyt

A helyszínen a rendőrök, a mentőegységek és az orvos jelenlétében elvégezték a szükséges intézkedéseket, de a tragédia körülményei egyelőre nem tisztázottak, a halál pontos okát boncolás során állapítják majd meg.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

