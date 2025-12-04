Holtan találták meg az idős magyar férfit, akinek nyoma veszett Szlovákiában

Amint tegnap megírtuk, a 82 éves Haluska Tibor november 30-án Miskolcról indult el autójával megyaszói otthona felé. Útközben azonban eltévedt, és véletlenül átlépte a magyar-szlovák határt. Szlovákiában azonban a járműve meghibásodott, ezért megpróbált eljutni Kassára, és felszállt egy Margitfalva felé tartó vonatra. Az idős férfi többé nem érkezett haza, nyoma veszett.

Szlovákiában, egy éjszakai vonaton látták utoljára, majd nyoma veszett az idős férfinek

Fotó: illusztráció/Pexels.com

A Bumm.sk arról ír, hogy a bácsi holttestére szerdán, Margitfalva közelében, egy nehezen megközelíthető területen bukkantak. A portál értesülései szerint a férfi eltűnése előtt zavarodottan viselkedett, a fején pedig sérülés volt.

Nyoma veszett, majd rejtélyes körülmények közt elhunyt

A helyszínen a rendőrök, a mentőegységek és az orvos jelenlétében elvégezték a szükséges intézkedéseket, de a tragédia körülményei egyelőre nem tisztázottak, a halál pontos okát boncolás során állapítják majd meg.