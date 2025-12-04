Holtan találták meg az idős magyar férfit, akinek nyoma veszett Szlovákiában

Amint tegnap megírtuk, a 82 éves Haluska Tibor november 30-án Miskolcról indult el autójával megyaszói otthona felé. Útközben azonban eltévedt, és véletlenül átlépte a magyar-szlovák határt. Szlovákiában azonban a járműve meghibásodott, ezért megpróbált eljutni Kassára, és felszállt egy Margitfalva felé tartó vonatra. Az idős férfi többé nem érkezett haza, nyoma veszett.
A Bumm.sk arról ír, hogy a bácsi holttestére szerdán, Margitfalva közelében, egy nehezen megközelíthető területen bukkantak. A portál értesülései szerint a férfi eltűnése előtt zavarodottan viselkedett, a fején pedig sérülés volt.
Nyoma veszett, majd rejtélyes körülmények közt elhunyt
A helyszínen a rendőrök, a mentőegységek és az orvos jelenlétében elvégezték a szükséges intézkedéseket, de a tragédia körülményei egyelőre nem tisztázottak, a halál pontos okát boncolás során állapítják majd meg.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.