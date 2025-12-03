Mi vezethetett idáig? Egy tizenéves fiú holttestére bukkantak Tokajban

Mély fájdalommal közölt gyászhírt egy iskola Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Mint írták, 10. osztályos tanulójuk, Laci tragikus hirtelenséggel hunyt el. A fiú családja és barátai gyászolnak, miután kiderült, hogy a tinédzser öngyilkos lett, egy erkélyről vetette le magát – írta a Borsonline.hu.

Mi vezethetett az öngyilkosságig?

A tokaji iskola hivatalos közleményében így búcsúzott:

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy iskolánk 10. A osztályos tanulója szombat hajnalban tragikus hirtelenséggel elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, szeretteinek és barátainak. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük. Nyugodjon békében."

Az osztálytársak és barátok a közösségi felületeken fejezték ki fájdalmukat.

Nyugodj békében, haver!”

– írták Laci fekete-fehér fotója alá, mások pedig a fiú szorgalmát és kedvességét emelték ki:

Édes Istenem! Szerettünk nagyon! Egy tisztelettudó, dolgos, szorgalmas, fiatal fiú voltál, Laci! Most már nyugodj békében! Őszinte részvétem azoknak, akiket itt hagytál."

A tragédia körüli bizonytalanság azonban sokakat foglalkoztatott, több hozzászóló kíváncsi volt arra, mi vezette a fiatal fiút az öngyilkossághoz. Laci édesanyja nyíltan reagált:

Nem, nem szégyen. Én Lacikával kapcsolatban nem szégyenkezem. Kiugrott az erkélyről. Nem tudom, miért tette."