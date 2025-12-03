Mi vezethetett idáig? Egy tizenéves fiú holttestére bukkantak Tokajban

Mély fájdalommal közölt gyászhírt egy iskola Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Mint írták, 10. osztályos tanulójuk, Laci tragikus hirtelenséggel hunyt el. A fiú családja és barátai gyászolnak, miután kiderült, hogy a tinédzser öngyilkos lett, egy erkélyről vetette le magát – írta a Borsonline.hu.
Mi vezethetett az öngyilkosságig?
A tokaji iskola hivatalos közleményében így búcsúzott:
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy iskolánk 10. A osztályos tanulója szombat hajnalban tragikus hirtelenséggel elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, szeretteinek és barátainak. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük. Nyugodjon békében."
Az osztálytársak és barátok a közösségi felületeken fejezték ki fájdalmukat.
Nyugodj békében, haver!”
– írták Laci fekete-fehér fotója alá, mások pedig a fiú szorgalmát és kedvességét emelték ki:
Édes Istenem! Szerettünk nagyon! Egy tisztelettudó, dolgos, szorgalmas, fiatal fiú voltál, Laci! Most már nyugodj békében! Őszinte részvétem azoknak, akiket itt hagytál."
A tragédia körüli bizonytalanság azonban sokakat foglalkoztatott, több hozzászóló kíváncsi volt arra, mi vezette a fiatal fiút az öngyilkossághoz. Laci édesanyja nyíltan reagált:
Nem, nem szégyen. Én Lacikával kapcsolatban nem szégyenkezem. Kiugrott az erkélyről. Nem tudom, miért tette."
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.