Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Hivatalos: itt a terv az orosz gáz teljes kivezetésére – a dátumokat is közzétették

Olvasta már?

Ruszin Szendi Romulusz elismerte, hogy a Tisza Párt választási csalásra készül

édesanya

Mi vezethetett idáig? Egy tizenéves fiú holttestére bukkantak Tokajban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy tokaji iskola közössége megrendült, miután kiderült, hogy 10. osztályos tanulójuk, Laci tragikus módon halt meg. A fiatal fiú öngyilkossága sokakat sokkolt, családja és barátai most gyászolnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
édesanyaiskolaöngyilkosságholttestcsaládtragédiagyászhír

Mély fájdalommal közölt gyászhírt egy iskola Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Mint írták, 10. osztályos tanulójuk, Laci tragikus hirtelenséggel hunyt el. A fiú családja és barátai gyászolnak, miután kiderült, hogy a tinédzser öngyilkos lett, egy erkélyről vetette le magát – írta a Borsonline.hu.

Az erkélyről ugrott ki a fiatal fiú, aki öngyilkos lett
Az erkélyről ugrott ki a fiatal fiú, aki öngyilkos lett (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Mi vezethetett az öngyilkosságig?

A tokaji iskola hivatalos közleményében így búcsúzott:

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy iskolánk 10. A osztályos tanulója szombat hajnalban tragikus hirtelenséggel elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, szeretteinek és barátainak. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük. Nyugodjon békében."

Az osztálytársak és barátok a közösségi felületeken fejezték ki fájdalmukat. 

Nyugodj békében, haver!”

 – írták Laci fekete-fehér fotója alá, mások pedig a fiú szorgalmát és kedvességét emelték ki:

Édes Istenem! Szerettünk nagyon! Egy tisztelettudó, dolgos, szorgalmas, fiatal fiú voltál, Laci! Most már nyugodj békében! Őszinte részvétem azoknak, akiket itt hagytál."

A tragédia körüli bizonytalanság azonban sokakat foglalkoztatott, több hozzászóló kíváncsi volt arra, mi vezette a fiatal fiút az öngyilkossághoz. Laci édesanyja nyíltan reagált:

Nem, nem szégyen. Én Lacikával kapcsolatban nem szégyenkezem. Kiugrott az erkélyről. Nem tudom, miért tette."

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!